FIFA faz última chamada para inscrição de voluntários da Copa do Mundo

Copa de 2022 começa no dia 21 de novembro Crédito: KurtSchorrer/Divulgação/Fifa

A FIFA encerra neste domingo (31) o prazo para as inscrições de voluntários para a Copa do Mundo do Qatar. As entrevistas serão conduzidas e concluídas até 13 de agosto, data que marca 100 dias para o início da competição.

A Copa do Qatar será a primeira a ser realizada no Oriente Médio, em oito estádios de última geração. A Fifa, em parceria com o país-sede, está recrutando 20 mil voluntárias e voluntários que estarão no centro das operações do torneio, apoiando em 45 áreas e em mais de 30 funções diferentes.

De acordo com informações do portal ISTOÉ, o Programa de Voluntários da Copa do Mundo de 2022 foi lançado em março deste ano no Katara Amphitheatre. O programa entrevistou milhares de candidatos de mais de 170 países. As entrevistas são conduzidas por voluntários que colaboraram ativamente nos torneios prévios da Fifa organizados pelo Qatar, como o Mundial de Clubes de 2020 e a Copa Árabe de 2021.

COMO SE TORNAR UM VOLUNTÁRIO DA COPA

Registre-se em volunteer.fifa.com e preencha o formulário de inscrição;

Jogue “Take on the Trials” (uma avaliação gamificada online);

Agende sua entrevista.



Os voluntários devem ter 18 anos ou mais até 1º de outubro de 2022, falar inglês e estar disponíveis para se comprometer com um mínimo de dez turnos durante o torneio. Os candidatos devem observar que algumas funções voluntárias começarão já em 1º de outubro.