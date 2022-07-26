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Qatar 2022

FIFA faz última chamada para inscrição de voluntários da Copa do Mundo

Entidade máxima do futebol encerra prazo para inscrições no próximo domingo (31). Ao todo são 20 mil vagas disponíveis para voluntários no maior evento de futebol do planeta
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 jul 2022 às 12:30

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 12:30

Fifa informa regras para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo
Copa de 2022 começa no dia 21 de novembro Crédito: KurtSchorrer/Divulgação/Fifa
A FIFA encerra neste domingo (31) o prazo para as inscrições de voluntários para a Copa do Mundo do Qatar. As entrevistas serão conduzidas e concluídas até 13 de agosto, data que marca 100 dias para o início da competição. 
A Copa do Qatar será a primeira a ser realizada no Oriente Médio, em oito estádios de última geração. A Fifa, em parceria com o país-sede, está recrutando 20 mil voluntárias e voluntários que estarão no centro das operações do torneio, apoiando em 45 áreas e em mais de 30 funções diferentes.
De acordo com informações do portal ISTOÉ, o Programa de Voluntários da Copa do Mundo de 2022 foi lançado em março deste ano no Katara Amphitheatre. O programa entrevistou milhares de candidatos de mais de 170 países. As entrevistas são conduzidas por voluntários que colaboraram ativamente nos torneios prévios da Fifa organizados pelo Qatar, como o Mundial de Clubes de 2020 e a Copa Árabe de 2021.

COMO SE  TORNAR UM VOLUNTÁRIO DA COPA

  • Registre-se em volunteer.fifa.com e preencha o formulário de inscrição;
  • Jogue “Take on the Trials” (uma avaliação gamificada online);
  • Agende sua entrevista.
Os voluntários devem ter 18 anos ou mais até 1º de outubro de 2022, falar inglês e estar disponíveis para se comprometer com um mínimo de dez turnos durante o torneio. Os candidatos devem observar que algumas funções voluntárias começarão já em 1º de outubro.
O Programa de Voluntariado da Copa do Mundo de 2022 é o maior da história do país e, segundo seus princípios, visa unir as pessoas por meio do futebol para oferecer um torneio excepcional, celebrando o amor pelo jogo e mostrando o verdadeiro espírito do Qatar.

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