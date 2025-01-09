Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Quem é o zagueiro de 19 anos que fez o Botafogo pagar caro e liberar ídolo
Peça nova

Quem é o zagueiro de 19 anos que fez o Botafogo pagar caro e liberar ídolo

Jair Cunha, de 19 anos, fez o Botafogo investir alto e ainda abrir mão do ídolo Tiquinho Soares.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2025 às 12:17

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 12:17

Jair Cunha, nova contratação do Botafogo
Jair Cunha, nova contratação do Botafogo Crédito: Reprodução
Jair Cunha, de 19 anos, fez o Botafogo investir alto e ainda abrir mão do ídolo Tiquinho Soares. O Botafogo entende que Jair tem características raras. O departamento de scout do clube carioca se tornou referência após a formação do elenco campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro.
Jair tem 1,98 m de altura, mas é considerado veloz para a estatura. Ele é monitorado pelos analistas do Botafogo desde a base santista e já tem trajetória considerável, com duas temporadas entre os profissionais. Outro ponto crucial para o investimento é a qualidade técnica e o "perfil europeu". Jair tem boa saída com os pés e não tem medo de arriscar no passe. Na base, ele fez alguns gols arrancando do próprio campo.
Por fim, o Botafogo entende que Jair vai gerar um bom dinheiro no futuro. O Porto teve uma proposta recusada de 15 milhões de euros (R$ 92 mi, na cotação da época) no meio do ano. A Atalanta procurou, mas não efetivou uma oferta. John Textor e seus parceiros creem que Jair será vendido por muito mais que o Botafogo pagará agora. Se espera ao menos o dobro no futuro.
O Alvinegro pagará 12 milhões de euros (R$ 76 mi), além de um bônus de 2 milhões de euros (R$ 12,6 mi) em caso de metas atingidas por Jair no Rio de Janeiro. O acordo ainda inclui a ida em definitivo de Tiquinho Soares, ídolo do Botafogo e reserva de Igor Jesus em 2024.
A maior parte da torcida reclama, mas o Botafogo aceitou incluir Tiquinho para ter Jair. O contrato do atacante de 33 anos terminaria em um ano, o salário é alto e o clube entende que não teria mais lucro com o atleta. Para o Santos, a venda de Jair representa possibilidade de outros investimentos e a chegada de um centroavante com status de titular absoluto. Tiquinho foi avaliado em 3 milhões de euros (R$ 19 mi) nessa negociação.

Veja Também

Palmeiras anuncia renovação com Gustavo Gómez até dezembro de 2027

Vasco da Gama inicia temporada com reformulação e desafios financeiros

Jogos de brasileiros no Super Mundial têm ingressos de até R$ 8,8 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados