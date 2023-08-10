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De volta?

PSG dá aval para Neymar negociar com o Barcelona, diz jornal

Atacante brasileiro foi comunicado pelo clube parisiense de que não faz parte dos planos para a temporada 2023/2024
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 ago 2023 às 18:55

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 18:55

Neymar foi autorizado a negociar retorno ao Barcelona
Neymar foi autorizado a negociar retorno ao Barcelona Crédito: Reuters/Folhapress
Depois de comunicar a Neymar que não conta com ele para a temporada 2023/2024, o Paris Saint-Germain entende que liberá-lo para negociar com o Barcelona é a melhor opção para o momento. De acordo com o jornal espanhol "Sport", o brasileiro já teve o aval da diretoria parisiense para articular seu retorno ao clube no qual foi campeão da Liga dos Campeões, ao lado de Messi e Suárez, em 2015.
O periódico aponta que o melhor caminho para concretizar a volta de Neymar é que ele assine com um clube da Arábia Saudita e seja repassado por empréstimo ao Barça até o fim da temporada 2023/2024. Hoje, o maior desafio do clube barcelonista é se adequar às regras de fair play financeiro estabelecidas pela LaLiga, associação que organiza o campeonato nacional.
O gasto atual está acima do limite, portanto trazer o atacante exigiria adaptações na folha salarial do clube. Pelo lado de Neymar, haveria a necessidade de aceitar um salário abaixo do que o recebido em Paris. De qualquer forma, conforme noticiado pela imprensa francesa, o desejo do jogador é não jogar mais pelo PSG e ser negociado já nesta janela de transferências.
Embora fora dos planos do técnico Luis Enrique, tanto que foi excluído das fotos oficiais da nova temporada, assim como o volante Verratti, o astro da seleção brasileira treinou normalmente nesta sexta-feira com os demais companheiros. A situação mostra uma diferença do tratamento dado pelo clube a Neymar e Verratti e a forma como vem sendo conduzido o impasse com Mbappé, que está afastado e treinando separadamente.
Alvo do Real Madrid, o atacante francês não quis ativar a cláusula de renovação automática de seu contrato. Por isso, tem vínculo com o clube apenas até o meio do ano que vem e poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir do final deste ano O PSG quer vendê-lo ainda nesta janela de transferência, para ter alguma compensação financeira, mas, de acordo com informações do "Le Parisien", ele garantiu que não sairá antes do fim do vínculo.

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