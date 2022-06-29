PSG comunica a Neymar que não conta mais com ele

A cerca de cinco meses do início da Copa do Mundo de 2022, Neymar pode estar de saída do Paris Saint-Germain, da França, e ainda sem um futuro certo.
Segundo publicou o jornal espanhol El País na terça-feira (28), o clube francês avisou ao pai do brasileiro, Neymar da Silva Santos, responsável por gerir a carreira do atleta, que ele não faz mais parte dos planos da equipe.
Ainda segundo o periódico, o motivo para a decisão é o novo perfil de atletas com os quais o PSG deseja contar daqui para a frente. A escolha também estaria ligada a uma pressão exercida pelo francês Kylian Mbappé - o jogador que desistiu de trocar o time parisiense pelo Real Madrid estaria incomodado com supostos atos de indisciplina de Neymar na rotina de treinos e recuperação.
Vale lembrar que a imprensa espanhola passou a adotar um tom mais crítico em relação a Neymar desde que o jogador trocou o Barcelona pelo PSG, em 2017.
Caso queira mesmo se desfazer do brasileiro, o PSG terá de buscar um acordo. Segundo o jornal francês L'Equipe, no próximo dia 1º de julho, o vínculo do camisa 10 da seleção brasileira será renovado automaticamente até 2027 por gatilhos estabelecidos em seu contrato.
Recentemente, Neymar se irritou com uma declaração do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Ao ser questionado se o craque fazia parte do novo projeto do clube, o cartola respondeu que "uns virão, outros irão, mas são negociações privadas". A RMC Sport afirmou que o modo de falar irritou o jogador e que ele se colocou à disposição para procurar um novo clube.