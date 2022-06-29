PSG comunica a Neymar que não conta mais com ele

PSG terá de fazer acordo com o brasileiro já que o contrato se renova automaticamente em 1º de julho Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A cerca de cinco meses do início da Copa do Mundo de 2022, Neymar pode estar de saída do Paris Saint-Germain, da França, e ainda sem um futuro certo.

Segundo publicou o jornal espanhol El País na terça-feira (28), o clube francês avisou ao pai do brasileiro, Neymar da Silva Santos, responsável por gerir a carreira do atleta, que ele não faz mais parte dos planos da equipe.

Ainda segundo o periódico, o motivo para a decisão é o novo perfil de atletas com os quais o PSG deseja contar daqui para a frente. A escolha também estaria ligada a uma pressão exercida pelo francês Kylian Mbappé - o jogador que desistiu de trocar o time parisiense pelo Real Madrid estaria incomodado com supostos atos de indisciplina de Neymar na rotina de treinos e recuperação.

Vale lembrar que a imprensa espanhola passou a adotar um tom mais crítico em relação a Neymar desde que o jogador trocou o Barcelona pelo PSG, em 2017.

Caso queira mesmo se desfazer do brasileiro, o PSG terá de buscar um acordo. Segundo o jornal francês L'Equipe, no próximo dia 1º de julho, o vínculo do camisa 10 da seleção brasileira será renovado automaticamente até 2027 por gatilhos estabelecidos em seu contrato.