Presidente da Conmebol diz que Libertadores sem brasileiros é como 'Tarzan sem Chita'

Em meio a críticas pela falta de punições mais duras para coibir casos de racismo em partidas de futebol na América do Sul com torcedores rivais chamando jogadores brasileiros de macacos, o presidente da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Alejandro Domínguez, afirmou que uma edição da Copa Libertadores sem clubes do Brasil seria como "o Tarzan sem a Chita. Impossível".

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol Crédito: Foto: DANIEL DUARTE / AFP

A declaração foi dada em entrevista a jornalistas na noite de segunda-feira (17), após o sorteio da fase de grupos da Libertadores.

Domínguez pediu desculpas pelas declarações em nota publicada no início da tarde desta terça-feira (18) em suas redes sociais.

"A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém", escreveu no X, antigo Twitter.

"Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol", acrescentou.

O questionamento sobre eventual ausência das equipes brasileiras na competição veio após a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugerir que os clubes do país trocassem a Conmebol pela Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe).

A mandatária do alviverde criticou a punição considerada excessivamente branda aplicada pela Conmebol ao Cerro Porteño, após torcedores do time paraguaio fazerem gestos imitando macaco em direção ao atacante Luighi, durante partida da Libertadores Sub-20.

A confederação aplicou uma multa de US$ 50 mil (R$ 285 mil) e determinou os portões fechados em jogos do Cerro no torneio, além de obrigar o clube paraguaio a realizar uma campanha de conscientização sobre o racismo nas redes sociais.

A presidente do Palmeiras não esteve presente no sorteio da Libertadores em Luque, no Paraguai, como forma de protesto contra as ações da Conmebol.

Domínguez é paraguaio e foi reeleito presidente da Conmebol em 2022, com mandato até 2027.

Em discurso durante a cerimônia, ele falou em português ao condenar os atos de racismo na região. Reconheceu, porém, que as punições aplicadas são insuficientes.

"O racismo é um flagelo que não tem origem no futebol. Tem origem na sociedade, mas afeta o futebol. A Conmebol é sensível a essa realidade. Como podemos não ser sensíveis à dor do Luighi?", disse o dirigente.

"A Conmebol aplica sanções e faz tudo o que está ao seu alcance para mudar essa realidade. Mas isso não é suficiente. Precisamos entender que o racismo está enraizado na sociedade e que o futebol, enquanto organização, está lutando com as ferramentas que estão ao seu alcance", acrescentou.

Ele disse ainda que a confederação decidiu convocar autoridades dos governos de todos os continentes e as associações membro com o objetivo de "estabelecer uma atuação conjunta que permita responder de forma simultânea a qualquer expressão de discriminação e violência."

A Conmebol diz no estatuto que seu objetivo é "promover o futebol na América do Sul respeitando os direitos humanos, num espírito de paz, compreensão e jogo limpo, garantindo que não haja discriminação no campo do futebol de um indivíduo ou grupo de pessoas por razões políticas, de gênero, religião, raça, origem étnica, nacionalidade ou qualquer outro motivo".