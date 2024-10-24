Polícia da Espanha prende responsáveis por campanha de ódio contra Vini Jr.

A Polícia espanhola prendeu nesta quinta-feira (24) os quatro principais responsáveis por uma campanha de ódio racial a Vini Jr.
A investigação começou a partir de três denúncias apresentadas pela LaLiga por conta de alguns tweets nas redes sociais contra o jogador brasileiro antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madri, no dia 29 de setembro, segundo o jornal espanhol Marca.
Os torcedores foram incitados pelos criminosos através das redes sociais a irem ao estádio para proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior.
Os quatro presos são torcedores do Atlético de Madri e têm entre 24 e 26 anos. Eles foram detidos na semana passada, ainda segundo o jornal espanhol.