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Casos de racismo

Polícia da Espanha prende responsáveis por campanha de ódio contra Vini Jr.

Jogador do Real Madrid e da seleção brasileira é o principal candidato à Bola de Ouro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2024 às 09:57

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 09:57

A Polícia espanhola prendeu nesta quinta-feira (24) os quatro principais responsáveis por uma campanha de ódio racial a Vini Jr.
Vinicius Júnior tem se posicionado de maneira firme contra o racismo nas redes sociais
Vinicius Júnior tem se posicionado de maneira firme contra o racismo nas redes sociais Crédito: Reuters/Folhapress
A investigação começou a partir de três denúncias apresentadas pela LaLiga por conta de alguns tweets nas redes sociais contra o jogador brasileiro antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madri, no dia 29 de setembro, segundo o jornal espanhol Marca.
Os torcedores foram incitados pelos criminosos através das redes sociais a irem ao estádio para proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior.
Os quatro presos são torcedores do Atlético de Madri e têm entre 24 e 26 anos. Eles foram detidos na semana passada, ainda segundo o jornal espanhol.

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