Polícia da Espanha prende responsáveis por campanha de ódio contra Vini Jr.

A Polícia espanhola prendeu nesta quinta-feira (24) os quatro principais responsáveis por uma campanha de ódio racial a Vini Jr.

Vinicius Júnior tem se posicionado de maneira firme contra o racismo nas redes sociais Crédito: Reuters/Folhapress

A investigação começou a partir de três denúncias apresentadas pela LaLiga por conta de alguns tweets nas redes sociais contra o jogador brasileiro antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madri, no dia 29 de setembro, segundo o jornal espanhol Marca.

Os torcedores foram incitados pelos criminosos através das redes sociais a irem ao estádio para proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior.