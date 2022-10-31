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Baixa confirmada

Pogba tem lesão confirmada e desfalcará França na Copa do Mundo

Volante trata uma lesão no menisco do joelho direito desde setembro e não irá se recuperar a tempo de disputar a competição

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 15:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 out 2022 às 15:45
Pogba foi um dos destaques da França no título da Copa do Mundo em 2018
Pogba foi um dos destaques da França no título da Copa do Mundo em 2018 Crédito: Instagram/Divulgação
Um dos destaques da seleção francesa na conquista do Mundial da Rússia, há quatro anos, o volante Paul Pogba teve lesão confirmada nesta segunda-feira e não disputará a Copa do Mundo do Catar. A informação foi confirmada por sua agente, Rafaela Pimenta, após reavaliação médica.
Desde que voltou à Juventus, Pogba ainda não conseguiu reestrear pela equipe italiana e trata de uma lesão no joelho, adquirida após uma sessão de treinamento no clube. Em setembro, o volante foi diagnosticado com uma lesão no menisco do joelho direito e teve de passar por uma cirurgia.
A expectativa inicial era de que ele retornasse aos campos antes da Copa, mas isso não irá acontecer. De acordo com novos diagnósticos médicos, revelados por sua agente, Pogba deve ter um tempo de recuperação mais longo do que o esperado.
"Após a revisão médica, é extremamente doloroso informar que Paul Pogba ainda precisará de tempo de recuperação de sua cirurgia. Por esse motivo, não poderá se juntar à Juventus antes do intervalo da Copa do Mundo, nem à seleção francesa no Catar", afirmou Rafaela em nota.
"Se pensamentos positivos mudassem as coisas, Pogba estaria jogando amanhã, mas o que muda as coisas são o trabalho duro, a resiliência e a disciplina, que são as únicas coisas em sua mente nesses tempos difíceis", continuou a nota. "Ele continuará trabalhando e dando o seu melhor para voltar aos gramados o mais rápido possível."
Na última sexta-feira, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, já havia dito que considerava improvável um retorno do volante à equipe antes do Mundial. Campeão pela França em 2018, Pogba viveu momentos de alto baixo desde então no Manchester United: na última temporada (2021/22), disputou 20 partidas, com apenas um gol marcado.
A lista final, com os 26 jogadores convocados para a seleção francesa por Didier Deschamps, sai no próximo dia 9 de novembro. Além de Pogba, Kanté, do Chelsea, e o goleiro Maignan, do Milan, e eleito o melhor da posição no último Campeonato Italiano, não estarão à disposição do treinador para o Catar por conta de lesões.
Atuais campeões do Copa do Mundo, os franceses estão no Grupo D, ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia. A estreia da França é no dia 22 de novembro, contra a seleção australiana.

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