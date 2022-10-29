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Emoção

"É sempre especial. Merecíamos ser campeões", diz Gabigol após o título

Clube carioca venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na tarde deste sábado (29) e conquistou o tricampeonato da competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2022 às 20:42

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 20:42

Gabigol foi novamente decisivo para a conquista do Flamengo
Gabigol foi novamente decisivo para a conquista do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo venceu mais uma vez a Libertadores da América. Essa é a terceira conquista do clube na competição, sendo a segunda em quatro anos. A geração Gabigol conquista um feito que nem a geração Zico conquistou: conquistar duas vezes a América.
O atacante do Flamengo foi mais uma vez decisivo, marcando o único gol da partida. "Parece o primeiro em final, é sempre especial. Agradecer à minha família pelo apoio, a todo staff do Flamengo e aos jogadores. Foi feita uma grande preparação para esse jogo e merecíamos sair campeões. Muito feliz, é comemorar bastante porque merecemos", declarou ao ge.
Outro jogador importante para essa conquista foi Arrascaeta. O jogador está jogando no sacrifício, por conta de uma pubalgia, mas destacou a força de vontade do grupo após início ruim. "O título foi na base do sacrifício e superação, porque a gente tinha começado muito bem esse ano, tivemos que dar a volta por cima, mas o time mostrou que a qualidade ajuda mais e ter uma cabeça forte é muito melhor. Fico muito feliz com o carinho das pessoas na rua, tento dar meu melhor a cada jogo, o reconhecimento é fruto disso", afirmou.
Pedro foi eleito o "Rei da América", prêmio dado ao melhor jogador da Libertadores. Ele está vivendo um excelente momento na carreira e vive a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo do Catar. "Agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo, de muita alegria. É a coroação de um trabalho que vem sendo muito bem feito", comemorou o atacante do Flamengo. 

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