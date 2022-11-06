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Seleção brasileira

Philippe Coutinho se machuca e pode ficar fora da Copa

O jogador se machucou durante um treinamento do Aston Villa (ING) e nem sequer foi relacionado para a partida contra o Manchester United, neste domingo (6)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 nov 2022 às 18:08

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 18:08

Philippe Coutinho
Philippe Coutinho Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Às vésperas da convocação de Tite com os 26 nomes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo, o meia Philippe Coutinho, 30, sofreu uma lesão muscular e dificilmente terá condições de jogar o torneio.
O jogador se machucou durante um treinamento do Aston Villa (ING) e nem sequer foi relacionado para a partida contra o Manchester United, neste domingo (6), quando a equipe dele venceu o adversário, 3 a 1, em casa, pelo Campeonato Inglês.
"Eu não sei quanto tempo vai durar, mas hoje ele não pode jogar e ele não jogará até a paralisação [para a Copa do Mundo]. É uma lesão muscular", explicou o técnico do Aston Villa, Unai Emery.

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Apesar de contar com prestígio junto à comissão técnica brasileira, Coutinho vinha em baixa em seu clube, amargando a reserva em alguns jogos. Por causa disso, ele nem foi convocado por Tite para os últimos amistosos antes da Copa, contra Gana e Tunísia.
Em 2018, porém, ele foi um dos destaques do Brasil no Mundial realizado a Rússia. Depois, ficou mais de um ano longe da seleção devido a uma cirurgia no joelho. Só retornou ao time canarinho em 2021.
Na era Tite à frente do Brasil, iniciada em 2016, Coutinho disputou 51 partidas.
Nesta segunda-feira (7), às 13h (de Brasília), Tite vai apresentar na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo no Qatar.
Em busca do sexto caneco mundial, o Brasil terá pela frente na primeira fase Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia pelo Grupo G, diante dos sérvios, será no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), em Lusail.

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Antes de desembarcar no Qatar, a delegação brasileira vai fazer uma escala em Turim, na Itália, onde será feita parte da preparação até a Copa do Mundo. O plantel brasileiro vai ficar no centro de treinamento da Juventus entre os dias 14 e 19 de novembro.
A chegada ao Qatar está prevista também para o dia 19, e o primeiro treino no país do Mundial será no dia 20, quatro dias antes da estreia.

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