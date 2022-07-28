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Futebol

Pedro Rocha não deve continuar no Athletico-PR e pode ir para o São Paulo

Pedro pertence ao Spartak Moscou, da Rússia. Natural de Vila Velha, o atacante tem passagens por Grêmio, Cruzeiro, Flamengo e hoje reforça o clube paranaense
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

28 jul 2022 às 14:49

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 14:49

Pedro Rocha tem reunião com Spartak Moscou nesta quinta-feira (28)
Pedro Rocha tem reunião com o clube russo Crédito: Reprodução / Instagram @pedrorocha32
O capixaba Pedro Rocha pode estar de saída do Athletico Paranaense e deve surgir como reforço do São Paulo para a sequência da temporada 2022.
O clube comandado por Rogério Ceni vem dando passos importantes para realizar contratações para a sequência do ano, e Pedro Rocha está na mira da equipe. O time paulista tem acordo verbal com Pedro e analisa os trâmites para a contratação do jogador que tem contrato até o fim de julho com o clube paranaense.
De acordo com o portal spfc.net, Pedro deve receber cerca de R$ 300 mil por mês, valor abaixo do que recebe no Paraná, em contrato que vai até junho de 2023. Atualmente, o jogador aguarda a liberação do Spartak Moscou para fechar oficialmente com o São Paulo.
O clube paulista já deixou claro que só irá prosseguir com a contratação se o clube russo ceder o atleta sem compensação financeira. O argumento de Pedro para solicitar liberação do Spartak é que precisa de mais minutos em campo para voltar a ser valorizado no mercado do futebol. No Athletico, ele está fora dos planos do técnico Felipão e a diretoria vê o contrato de Pedro como encerrado.

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O capixaba que tem passagens por Grêmio, Cruzeiro e Flamengo, viveu seu auge no tricolor gaúcho sendo peça importante para a conquista da Copa do Brasil de 2016, além de ter sido fundamental para a campanha da Libertadores de 2017, mesmo saindo antes do título.
Em passagem pela Rússia, a boa fase não se manteve. Foi emprestado ao Cruzeiro e na sequência ao Flamengo e apesar da grande badalação com a chegada nos clubes, Pedro não teve bom rendimento com o clube mineiro e com o Rubro-negro carioca. Já no Furacão, o jogador soma bons números na temporada de 2022: 5 assistências e 2 gols em 16 partidas disputadas.

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