Pedro Rocha não deve continuar no Athletico-PR e pode ir para o São Paulo

Pedro Rocha tem reunião com o clube russo Crédito: Reprodução / Instagram @pedrorocha32

O capixaba Pedro Rocha pode estar de saída do Athletico Paranaense e deve surgir como reforço do São Paulo para a sequência da temporada 2022.

O clube comandado por Rogério Ceni vem dando passos importantes para realizar contratações para a sequência do ano, e Pedro Rocha está na mira da equipe. O time paulista tem acordo verbal com Pedro e analisa os trâmites para a contratação do jogador que tem contrato até o fim de julho com o clube paranaense.

De acordo com o portal spfc.net, Pedro deve receber cerca de R$ 300 mil por mês, valor abaixo do que recebe no Paraná, em contrato que vai até junho de 2023. Atualmente, o jogador aguarda a liberação do Spartak Moscou para fechar oficialmente com o São Paulo.

O clube paulista já deixou claro que só irá prosseguir com a contratação se o clube russo ceder o atleta sem compensação financeira. O argumento de Pedro para solicitar liberação do Spartak é que precisa de mais minutos em campo para voltar a ser valorizado no mercado do futebol. No Athletico, ele está fora dos planos do técnico Felipão e a diretoria vê o contrato de Pedro como encerrado.

O capixaba que tem passagens por Grêmio, Cruzeiro e Flamengo, viveu seu auge no tricolor gaúcho sendo peça importante para a conquista da Copa do Brasil de 2016, além de ter sido fundamental para a campanha da Libertadores de 2017, mesmo saindo antes do título.