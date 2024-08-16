Pedro e Gabigol se lesionam e desfalcam Flamengo até setembro

Pedro e Gabigol são desfalques ao Flamengo por conta de lesões sofridas contra o Bolívar Crédito: PhotoSport/Agif

Pedro e Gabriel Barbosa passaram por exames nesta sexta-feira (16), que constataram lesões na coxa dos dois jogadores - sofridas na partida contra o Bolívar , pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América desta quinta-feira (15). As duas lesões foram semelhantes, sendo a do Pedro no músculo posterior da coxa esquerda, e a de Gabigol no posterior da coxa direita.

A recuperação do camisa 9 tende a ser mais curta, podendo levar de duas a três semanas. Já a de Gabi é mais longa, com prazo de aproximadamente um mês. Com isso, a dupla de atacantes desfalcam o Mais Querido na partida de volta contra o Bolívar, além de, pelo menos, outras três rodadas do Brasileirão - contra Botafogo, RB Bragantino e Corinthians -, e no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que será na semana do dia 11 de setembro.

Maré de azar

A lesão de Pedro aconteceu aos 35 minutos da primeira etapa. Ele partia livre em um contra-ataque em direção ao gol, mas não conseguiu finalizar depois de perder a passada e colocar a mão na parte posterior da coxa esquerda. Gabigol o substituiu imediatamente após o lance. Já a lesão de Gabriel aconteceu no fim da partida, e precisou deixar o time com um jogador a menos em campo nos minutos finais.