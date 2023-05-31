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Pedro e Arrascaeta treinam e reforçam o Fla na Copa do Brasil diante do Fluminense

Situação dos atletas era preocupante para Jorge Sampaoli, que vive semana decisiva com o Rubro-Negro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2023 às 18:15

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 18:15

Arrascaeta comemora gol com Pedro e Rodinei
Arrascaeta comemora gol com Pedro e Rodinei Crédito: Gilvan de Souza
O Flamengo vai ter dois importantes reforços para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira (1º), em jogo que define vaga na Copa do Brasil. O Pedro e Arrascaeta participaram de todo o treinamento no Ninho do Urubu e selaram a escalação no clássico.
O uruguaio, com lesão na coxa, já havia treinado com o elenco principal e, nesta quarta (31), participou de toda a atividade. Já o centroavante Pedro estava entregue ao departamento médico. Após o treino, ele está confirmado para formar o ataque rubro-negro ao lado de Gabigol.
Já a situação do meia Everton Ribeiro preocupa. Ele até foi para o campo, mas completou o ciclo de treinos com um trabalho em separado. Para o seu lugar, Jorge Sampaoli tem duas opções: a escalação de Matheus França, um jogador de mais habilidade, ou Victor Hugo, atleta que tem facilidade em cumprir várias funções O veterano Vidal seria uma terceira possibilidade, mas a tendência é que fique no banco de reservas.

Na defesa, o treinador também tem dúvidas. Léo Pereira vem de problemas físicos e, caso não reúna condições, deve ceder o posto para David Luiz. Wesley, com pancada na perna esquerda, pode ser substituído por Varela. A definição vai acontecer após o treino da manhã desta quinta-feira. Matheus Cunha segue como titular no gol.
Após um empate sem gols na primeira partida das oitavas de final, quem vencer garante a classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no Maracanã. No caso de uma nova igualdade no placar, a definição da vaga será definida nos pênaltis.

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