Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Palmeiras faz segunda viagem seguida sem o avião de Leila Pereira; entenda o motivo
Antes de jogo contra o Flamengo

Palmeiras faz segunda viagem seguida sem o avião de Leila Pereira; entenda o motivo

A última vez em que a delegação palmeirense viajou na aeronave foi no fim de outubro, quando o time esteve na capital paranaense para enfrentar o Coritiba
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 nov 2023 às 09:46

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 09:46

Avião comprado por Leila era estratégia para economizar tempo e recursos nas viagens do Palmeiras
Avião comprado por Leila era estratégia para economizar tempo e recursos nas viagens do Palmeiras Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O Palmeiras não usou o avião que pertence à empresa da presidente Leila Pereira para viajar ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (8), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Foi a segunda viagem consecutiva da delegação alviverde sem a aeronave da empresária. O avião da Placar Linhas Aéreas, empresa de Leila, passa por uma manutenção programada nos Estados Unidos há alguns dias. Por isso, os atletas e comissão técnica também não viajaram na aeronave em outra viagem recente ao Rio, semana passada, para enfrentar o Botafogo no Engenhão.
A última vez em que a delegação palmeirense viajou no avião da Placar, um Embraer E190, da família E2, foi no fim de outubro, quando o time esteve na capital paranaense para enfrentar o Coritiba.

Nesse período, sem o avião de Leila, a alternativa ao Palmeiras foi voltar a fretar voo com outras companhias aéreas, como era feito antes da compra da aeronave. O Palmeiras diz não saber quando o avião estará novamente à disposição do time. A ideia de adquirir um avião próprio partiu da própria Leila Pereira. A iniciativa, segundo ela, visa gerar uma economia para o Palmeiras e ajudar na logística. A presidente afirmou em recente entrevista que o clube havia economizado R$ 3 milhões usando a Placar. A promessa é que ela vai oferecer em breve os serviços para outras equipes do futebol brasileiro.
Como contrapartida à economia que pode ser gerada aos cofres do clube, Leila ganha publicidade e dinheiro ao alugar o avião a outros times também e para empresas interessadas quando não estiver sendo utilizado. Até por isso, a aeronave não tem as cores do Palmeiras. Ela apresenta as cores azul e branco e o nome da companhia aérea.
Conselheiros do Palmeiras apontam mais um conflito de interesses envolvendo Leila, que é patrocinadora, presidente, credora do clube e recentemente ganhou concessão para administrar a Arena Barueri, onde o time joga quando o Allianz Parque não está disponível. Ela, porém, sempre repete que submete todas suas decisões ao Conselho de Orientação Fiscal (COF) e recentemente negou em polêmica entrevista a existência desse conflito.
"Onde há conflito de interesse quando eu que ponho o dinheiro?", argumentou ela. "Se eu deixar esse avião parado quando o Palmeiras não joga, sabe o que acontece? Nada. Eu posso pegar o avião e chamar vocês para passear", respondeu em coletiva com a presença de poucos jornalistas.
"Eu ando em avião particular, um Falcon 8X, e nossos atletas viajavam em avião fretado, que além de ser caríssimo, você fica à disposição da companhia aérea e isso me incomodava muito. A presidente viajava a hora que quer e os atletas ficavam nesse problema com a malha aérea. Eu resolvi comprar o avião, com meu dinheiro, para que meus atletas pudessem viajar a hora que quiserem", justificou Leila a respeito da compra do avião.

Problemas na Colômbia

Em agosto, em seu primeiro voo internacional, o avião deixou o Palmeiras na mão, obrigando a delegação a atrasar o retorno ao Brasil e a percorrer quase 200 quilômetros de ônibus para pegar um voo comercial a Cali, na Colômbia, e só chegar a São Paulo quase dois dias depois da goleada sobre o Deportivo Pereira.
Os custos provocados pelo imprevisto na Colômbia, como hospedagem, deslocamento e fretamento de uma nova aeronave, também foram arcados por ela, que tem a ideia de fretar o avião para outros clubes - o próprio Palmeiras vai utilizar o serviço como cliente. No momento, contudo, isso não é possível porque a Placar espera a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para realizar voos comerciais. Sem essa liberação, a mandatária vai continuar bancando os custos dos deslocamentos.

Veja Também

Com Túlio Maravilha, taça do Brasileirão 2023 fará visita ao Espírito Santo

Torcedor do Fluminense sobe escadaria do Convento da Penha de joelhos

Confira onde assistir aos jogos da 33ª rodada do Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados