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Tudo igual

País de Gales busca empate contra os EUA em estreia na Copa do Catar

Estados Unidos saíram na frente, mas galeses reagiram na etapa final e garantiram o 1 a 1 com gol de pênalti de Bale, pelo Grupo B
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

21 nov 2022 às 18:15

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 18:15

Americanos e galeses empataram em estreia no Grupo B
Americanos e galeses empataram em estreia no Grupo B Crédito: THEMBA HADEBE/ASSOCIATED PRESS 
No fechamento da primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (21), Estados Unidos e País de Gales empataram em 1 a 1. O gol americano foi marcado por Timothy Weah, filho do ex-jogador George Weah, da Libéria. O galês Gareth Bale deixou tudo igual, de pênalti, na etapa final.
A partida realizada no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, garantiu um ponto para cada lado, e as duas equipes dividem a segunda colocação do grupo. A liderança é da Inglaterra, que goleou o Irã por 6 a 2.
Para o País de Gales, a estreia marcou um reencontro com a Copa do Mundo. Isso porque, após 64 anos, a seleção voltou a disputar um Mundial. A primeira e única participação havia acontecido em 1958, quando os galeses foram eliminados pelo Brasil nas quartas de final. Naquela ocasião, a Seleção Brasileira conquistou o seu primeiro título mundial.
Em um bom primeiro tempo, os americanos foram superiores nos 45 minutos iniciais com mais posse de bola e algumas chances de gol. Mas, em muitos momentos, esbarravam na forte defesa europeia. Quando a partida parecia esfriar, os EUA chegaram ao único gol da primeira etapa, aos 35 minutos, com Timothy Weah, filho do ex-atacante George Weah, ídolo do Milan e melhor jogador do mundo em 1995.
Na segunda etapa, com apoio da torcida que fez o seu papel, os europeus voltaram a todo vapor em busca do empate. Por muito pouco não marcaram com duas chances de cabeça, uma em ótima defesa do goleiro norte-americano Turner. E, de tanto insistir, finalmente os galeses chegaram ao empate. Mesmo em uma partida pouco empolgante de Gareth Bale, o jogador chegou ao seu 40º gol pela seleção em bela cobrança de pênalti, evitando a derrota. 
Na próxima rodada, País de Gales enfrenta o Irã. Os EUA jogam contra a Inglaterra. As duas partidas acontecem na próxima sexta-feira (25).

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