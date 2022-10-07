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Mais confusão nos gramados

Morte de torcedor e gás lacrimogêneo suspendem jogo em estádio na Argentina

O tumulto começou com uma briga entre torcedores do Gimnasia fora do estádio Juan Carmelo Zerillo, e ao menos uma pessoa morreu em meio a um confronto entre torcedores e policiais argentinos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 out 2022 às 10:02

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 10:02

Confusão na Argentina deixou diversas pessoas feridas
Confusão na Argentina deixou diversas pessoas feridas Crédito: Reprodução / Twitter
Ao menos uma pessoa morreu em meio a um confronto entre torcedores e policiais argentinos na noite desta quinta-feira, na cidade de La Plata. O conflito interrompeu de forma precoce a partida entre Gimnasia y Esgrima e Boca Juniors, pela 23ª rodada do Campeonato Argentino, por falta de segurança no local.
O tumulto começou com uma briga entre torcedores do Gimnasia fora do estádio Juan Carmelo Zerillo. A arena estava lotada, mas havia fãs do time da casa com ingressos, do lado de fora. Alguns entraram em confronto diante dos portões já fechados. E a polícia precisou intervir.
Para tanto, uso balas de borracha e gás lacrimogêneo. A estratégia não deu certo porque o gás invadiu o estádio, afetando os torcedores nas arquibancadas e até os jogadores no gramado. Os atletas precisaram deixar o campo às pressas, tentando evitar o gás.

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Nas arquibancadas, os torcedores não tinham para onde escapar e decidiram invadir o gramado, sem maiores registros de violência. Foi confirmada a morte de um deles, de 57 anos, por ataque cardíaco.
A partida precisou ser encerrada logo aos nove minutos do primeiro tempo, por decisão do árbitro Hernán Mastrángelo. "A realidade é que não tivemos integridade física para continuar a partida, isso afetou a todos nós no campo, o ar ficou irrespirável. A situação saiu do controle e não havia garantias de segurança", disse o juiz.
Não havia torcedores do Boca no estádio porque a presença de torcida visitante está vetada na cidade desde 2013, justamente por conta de diversos casos de violência.
"Lamentavelmente, há uma pessoa morta. Faleceu de problema cardíaco", afirmou Sergio Berni, ministro da Segurança da Província da Buenos Aires. "Tentaram reanimá-lo na ambulância, mas morreu lamentavelmente."
A Associação do Futebol Argentino (AFA) emitiu comunicado no qual "repudia veementemente os fatos publicamente conhecidos que ocorreram nas proximidades do estádio Gimnasia y Esgrima La Plata" e expressou "seu compromisso de continuar trabalhando para erradicar essa classe de episódios que mancha o festival de futebol".

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