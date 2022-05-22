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Festa em Milão

Milan vence Sassuolo e volta a ser campeão italiano após 11 anos

Ainda pela 38ª rodada, a Internazionale também venceu, ao fazer 3 a 0 na Sampdoria, mas não conseguiu impedir que seu arquirrival ficasse com o título

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 15:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 mai 2022 às 15:57
Onze anos depois, o Milan voltou a se sagrar campeão italiano
Onze anos depois, o Milan voltou a se sagrar campeão italiano Crédito: Twitter @acmilan
Onze anos depois, o Milan voltou a se sagrar campeão italiano. A conquista da equipe de Milão foi confirmada neste domingo com a vitória por 3 a 0 sobre o Sassuolo, fora de casa, no estádio Città Del Tricolore. Ainda pela 38ª rodada, a Internazionale também venceu, ao fazer 3 a 0 na Sampdoria, mas não conseguiu impedir que seu arquirrival ficasse com o título.
O Milan, que venceu os últimos seis jogos, terminou a competição com 86 pontos, dois a mais do que a Inter de Milão. Napoli, em terceiro, e Juventus, em quarto, são as outras duas equipes que também conquistaram vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.
A última conquista do Milan, agora somando 19 títulos nacionais, aconteceu na temporada 2010/2011. Desde então, houve uma hegemonia da Juventus, quebrada pela Internazionale na temporada passada, quando o Milan terminou em segundo. Na atual temporada, as posições se inverteram.
Foram precisos apenas 16 minutos para o Milan aliviar a tensão e encaminhar o tão sonhado título italiano. Rafael Leão fez bela jogada pela esquerda e tocou para Giroud. No melhor estilo pivô, ele girou e contou com um "frango" de Consigli para abrir o marcador. A bola passou entre as pernas do goleiro.
Em vantagem, o Milan teve outro comportamento, ficou mais tranquilo em campo e resolveu fechar a fatura rapidamente. Aos 31 minutos, em lance semelhante ao do primeiro gol, Giroud fez 2 a 0. Na sequência, em mais uma jogada de Rafael Leão, Kessie ampliou.
No segundo tempo, o Milan desacelerou e a partida se transformou em um treino de luxo. Sem se esforçar, o time visitante segurou a vantagem para colocar um fim no tabu de 11 anos sem conquistas Deu tempo até mesmo para Ibrahimovic entrar e participar dos minutos finais do duelo.
NO QUASE - A Internazionale fez o seu papel neste domingo, mas não contou com o tropeço do seu rival e acabou ficando com o vice-campeonato. O time de Milão teve dificuldade contra a Sampdoria, porém, abriu o placar aos três minutos do segundo tempo. Perisic recebeu de Barrela e acertou um belo chute de esquerda para fazer 1 a 0.
Aos nove minutos, a Inter ampliou com Joaquín Correa, após bela assistência de Calhanoglu. O mesmo Correa fechou a conta, aos 12 Neste momento, a equipe já sabia que ficaria com o vice-campeonato. Apesar disso, o time deixou o campo debaixo de aplausos por ter brigado até a última rodada pelo título nacional.
Ainda neste domingo, o Napoli também fez 3 a 0 sobre o Spezia, fora de casa, com facilidade. Politano, Zielinski e Demme marcaram os gols que fizeram a equipe napolitana terminar o campeonato com 79 pontos.

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