Brasiliense x Atlético-MG: ruas fechadas no entorno do Kleber Andrade no dia do jogo

Brasiliense e Atlético-MG se enfrentam no Kleber Andrade, em Cariacica, neste domingo (22), às 19h. A partida, que segundo os organizadores do evento está com alta procura de ingressos, é um dos principais acontecimentos do fim de semana no Espírito Santo e vai mobilizar alguns serviços para a população.

A partir das 8 horas de domingo, a Prefeitura de Cariacica fechará ruas próximas ao estádio Kleber Andrade. No mapa abaixo, em azul, as ruas que serão fechadas. Outra alteração será com relação à presença dos ambulantes, que não poderão se instalar na via principal de acesso e na frente do estádio.

Ruas que serão fechadas no entorno do Kleber Andrade Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação

A partida começa às 19 horas, mas os portões estarão abertos a partir das 17 horas. Ainda há ingressos disponíveis para o duelo. A venda continua pelo site www.digitalingressos.com.br, nas lojas Ademar Cunha (Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari) e MoveOn (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha) e custam R$ 180,00 (inteira) ou R$ 90,00 (meia-entrada). Para pagar meia é preciso doar 1 kg de alimento não perecível.

O JOGO

O duelo que vai acontecer no Klebão será válido pelo jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo venceu por 3 a 0, no Mineirão, com três gols de Eduardo Sasha. Com o resultado, o time mineiro pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim avança na competição.

Essa será uma grande chance para os atleticanos que moram no ES acompanharem o clube de coração. Desde a reinauguração do Kleber Andrade, em dezembro de 2014, vários clubes grandes do futebol brasileiro atuaram no estádio, entretanto o Galo virá com sua equipe principal pela primeira vez. Recentemente, as categorias de base do time mineiro jogaram no Klebão. O Sub-17 do Atlético-MG venceu o Porto Vitória pela Copa do Brasil e o sub-20 foi derrotado pelo Vasco na Supercopa.

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