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Atenção

Brasiliense x Atlético-MG: ruas fechadas no entorno do Kleber Andrade no dia do jogo

Prefeitura de Cariacica vai bloquear ruas nos arredores do estádio para privilegiar os acessos para os torcedores

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2022 às 18:00
Brasiliense e Atlético-MG se enfrentam no Kleber Andrade, em Cariacica, neste domingo (22), às 19h. A partida, que segundo os organizadores do evento está com alta procura de ingressos, é um dos principais acontecimentos do fim de semana no Espírito Santo e vai mobilizar alguns serviços para a população.
A partir das 8 horas de domingo, a Prefeitura de Cariacica fechará ruas próximas ao estádio Kleber Andrade. No mapa abaixo, em azul, as ruas que serão fechadas. Outra alteração será com relação à presença dos ambulantes, que não poderão se instalar na via principal de acesso e na frente do estádio. 
Ruas que serão fechadas no entorno do Kleber Andrade
Ruas que serão fechadas no entorno do Kleber Andrade Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação
A partida começa às 19 horas, mas os portões estarão abertos a partir das 17 horas. Ainda há ingressos disponíveis para o duelo.  A venda continua pelo site www.digitalingressos.com.br, nas lojas Ademar Cunha (Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari) e MoveOn (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha) e custam R$ 180,00 (inteira) ou R$ 90,00 (meia-entrada). Para pagar meia é preciso doar 1 kg de alimento não perecível. 

O JOGO

O duelo que vai acontecer no Klebão será válido pelo jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo venceu por 3 a 0, no Mineirão, com três gols de Eduardo Sasha. Com o resultado, o time mineiro pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim avança na competição. 
Essa será uma grande chance para os atleticanos que moram no ES acompanharem o clube de coração. Desde a reinauguração do Kleber Andrade, em dezembro de 2014, vários clubes grandes do futebol brasileiro atuaram no estádio, entretanto o Galo virá com sua equipe principal pela primeira vez. Recentemente, as categorias de base do time mineiro jogaram no Klebão. O Sub-17 do Atlético-MG venceu o Porto Vitória pela Copa do Brasil e o sub-20 foi derrotado pelo Vasco na Supercopa. 

LOCAIS DE VENDA

  • Ademar Cunha (Vila Velha) 
    Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 248 - Novo Mexico, Vila Velha - ES, 29104-025 
    Telefone: (27) 99252-3906 

  • Ademar Cunha (Cariacica) 
    Endereço: Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande, Cariacica - ES, 29146-201 
    Telefone: (27) 3336-5016 

  • Ademar Cunha (Serra) 
    Endereço: Av. Central, 515 - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130 
    Telefone: (27) 99257-8994 

  • Ademar Cunha (Guarapari) 
    Endereço: R. Santo Antônio, 263 - Muquiçaba, Guarapari - ES, 29215-030 
    Telefone: (27) 99311-5366  

  • Move On Esporte (Vitória) 
    Endereço: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá 
    Telefone: (27) 99237-8784   

  • Move On Esporte (Vila Velha) 
    Endereço: Shopping Vila Velha - Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha

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