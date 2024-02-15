Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Mbappé comunica saída ao PSG e deixará clube de graça no final da temporada
Definido

Mbappé comunica saída ao PSG e deixará clube de graça no final da temporada

Atacante francês já informou o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, que não vai ficar na França depois da metade de 2024 e é especulado no Real Madrid

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 18:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 fev 2024 às 18:06
Mbappé deve ir para o Real Madrid ao final do contrato com o PSG
Mbappé deve ir para o Real Madrid ao final do contrato com o PSG Crédito: Gonzalo Fuentes/Reuters/Folhapress
O destino de Kylian Mbappé pode ser uma dúvida, mas a certeza é que será longe de Paris. Jornais europeus e a agência The Associated Press informaram nesta quinta-feira que o atacante comunicou ao Paris Saint-Germain que deixará o clube francês ao fim da próxima temporada europeia. Assim, sairá de graça do PSG.
De acordo com os veículos de comunicação, o jogador já informou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que não vai ficar na França depois da metade de 2024, quando termina a temporada europeia.
Os termos da saída ainda não foram totalmente acordados. Caso Mbappé renovasse com o PSG para 2025, ele receberia mais 90 milhões de euros, cerca de R$ 482 milhões. Isso foi acordado na renovação do craque com o clube em 2022. Na época, o PSG pagou 130 milhões de euros (R$ 696 milhões em luvas), além de 70 milhões de euro (R$ 375 milhões) no primeiro ano de contrato e 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) no segundo.
Sem a renovação, o jogador sairá sem custos para outro clube, além de luvas para assinatura de um novo vínculo. Em outras palavras, o PSG não teria nenhum lucro na saída do craque, que deve acertar com o Real Madrid.
A saída de Mbappé não tem relação somente com cifras. Recentemente, foi noticiado que o astro francês fez uma pedida salarial de R$ 270 milhões anuais ao Real Madrid. O clube espanhol pagaria ainda 120 milhões de euros (R$ 640 milhões de luvas). Os valores são menores que o acertado com o PSG em caso de renovação.
Apesar do interesse declarado do Real Madrid, o jogador francês poderia ter outros destinos no segundo semestre deste ano. Segundo o jornal britânico The Independent, o Arsenal poderia ser um destino. Um dos pontos fortes do time inglês é que Thierry Henry, ídolo de Mbappé, teve passagem marcante em Londres.
A diretoria inglesa, porém, teria que fazer mudanças na base salarial do atual elenco para poder bancar Mbappé. Ainda conforme o jornal britânico, o Liverpool demonstrou interesse, mas não entrou em negociações devido à alta pedida do jogador.
Mbappé foi revelado pelo Mônaco em 2016. No ano seguinte, se transferiu ao Paris Saint-Germain por empréstimo de um ano, antes de ter se transferir de forma definitiva ao clube de Paris por 418 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão, na cotação da época).
Ao todo, são 290 partidas pelo PSG, com 243 gols e 105 assistências. O atacante venceu quase tudo com o clube parisiense, mas falhou no principal objetivo, que era conquistar a Liga dos Campeões, algo que pode ser mais provável com o Real Madrid.
Pela seleção, Mbappé venceu a Copa do Mundo 2018 como protagonista do time. O papel principal se repetiu na edição do Mundial de 2022, quando ele levou a França até o vice-campeonato, diante da Argentina, fazendo três gols na final

Veja Também

Flamengo lidera ranking de clubes brasileiros com mais seguidores no WhatsApp

Em clássico cheio de polêmicas, Fluminense e Vasco empatam sem gols

Mbappé comanda vitória do PSG na Liga dos Campeões; Lazio vence o Bayern

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

frança Futebol paris Mbappé Real Madri
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados