Mbappé comanda vitória do PSG na Liga dos Campeões; Lazio vence o Bayern

PSG e Bayern tiveram começos opostos nas oitavas de final da Liga dos Campeões Crédito: X (Twitter)/Reprodução

Contando com uma grande atuação no segundo tempo do atacante Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu a Real Sociedad por 2 a 0, nesta quarta-feira, e abriu a fase das oitavas de final da Liga dos Campeões, com uma importante vitória.

O resultado dá a vantagem da equipe parisiense poder perder até por um gol de diferença na partida de volta. O segundo confronto está marcado para o dia 5 de março no estádio Municipal de Anoeta, na Espanha.

O jogo deu a falsa impressão de que o Paris Saint-Germain atropelaria o rival. Logo aos cinco minutos em um chute cruzado de Mbappé, o time francês quase abriu o marcador. No entanto, o que se viu nos primeiros 45 minutos foi um jogo de poucas chances de ataque.

Diante da apatia dos donos da casa, a equipe espanhola conseguiu encaixar a marcação e equilibrou o confronto, e anulou o camisa 7 francês. Nos acréscimos quase veio o castigo. O PSG deu espaços em sua defesa, permitiu o avanço do Real Sociedad e quase viu o time visitante balançar a rede. Merino, em belo chute, carimbou a trave de Donnarumma.

Na volta para o segundo tempo, o PSG voltou mais focado, pressionou o adversário com mais intensidade, e viu seu principal jogador aparecer para abrir o placar. Dembelé bateu escanteio da direita, Marquinhos desviou de cabeça e Mbappé fechou pela esquerda para fazer 1 a 0 aos 13 minutos.

O gol despertou o bom futebol do astro francês, que passou a desequilibrar. Ora como articulador, ora como finalizador, ele passou a fazer a diferença. Aos 18 minutos, ele acertou o travessão da Real Sociedad após se livrar da marcação.

O Real Sociedad adiantou a marcação para tentar o empate e a estratégia custou caro. Em uma bela assistência de Fabian Ruiz, Barcola recebeu pela esquerda e partiu para a jogada individual. Ele passou pelo marcador, invadiu a área, e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0, aos 24 minutos. A partir daí, o PSG administrou a vantagem e tocou a bola até o apito final garantindo o 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final.

Lazio e Bayern também abriram a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, no estádio Olímpico de Roma. Apesar de favorito, o time alemão teve que amargar a derrota de 1 a 0. O confronto de volta está marcado para o dis 5 de março, em Munique. Para se classificar o time alemão precisar de um triunfo por dois gols de vantagem.

O gol da vitória foi anotado no segundo tempo. Upamecano pisou no tornozelo de Isaksen na área e o juiz marcou penalidade. Immobile ficou encarregado da cobrança e abriu o placar aos 23 minutos, para a alegria da torcida da Lazio no estádio Olímpico de Roma. O gol deu mais vigor aos donos da casa que aumentaram a pressão para tentar aumentar a vantagem.