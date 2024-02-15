Flamengo lidera ranking de clubes brasileiros com mais seguidores no WhatsApp

Flamengo é conhecido como o "Mais Querido" por ter milhões de torcedores espalhados pelo Brasil Crédito: Fernando Madeira

Conforme as pesquisas mais atuais, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, com milhões de apaixonados que acompanham o clube todos os dias. Esse fato se reflete nos números das redes sociais do Rubro-Negro, que todos os anos tem crescido. E segundo o levantamento do site de apostas SDA, o Flamengo lidera em mais uma ferramenta.

Em setembro de 2023, o WhatsApp passou a permitir a criação de canais para o disparo de mensagens em massa e a maioria dos clubes da Série A adotaram. Cinco meses depois, o Flamengo conseguiu 4,4 milhões de seguidores.

Foram analisadas a presença de 21 clubes brasileiros nos canais de WhatsApp. São eles: Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Athlético Paranaense, São Paulo, Internacional, RB Bragantigo, Cuiabá, Santos, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense.

Os números do time da Gávea são maiores que a soma dos seguidores de todos os clubes acimas, que dá um total de 2,6 milhões. Além disso, o clube possui mais seguidores que PSG (3 milhões), Bayern de Munique (2,7 milhões) e Chelsea (1,4 milhão). No entanto, comparado a outras redes sociais, ainda é possível ver uma baixa adesão por parte dos torcedores. No Instagram, o Flamengo possui 19,2 milhões de seguidores e no Twitter são 10,6 milhões.

A diferença dos números para o Top-5 no Brasil é assustadora. Em segundo lugar no ranking aparece o Atlético Mineiro, com 488 mil pessoas acompanhando o Clube Mineiro. Na terceira colocação aparece o Corinthians, time com a segunda maior torcida do país, com apenas 40,8 mil seguidores na ferramenta. Cruzeiro em quarto, com 39,8 mil, e Vasco em quinto, com 28,3 mil, completam a lista.

Veja os dez clubes brasileiros com mais seguidores no Whatsapp (números de 9/2/2024)