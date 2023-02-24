Marcelo é anunciado pelo Fluminense e retorna ao Brasil após 16 anos

Marcelo chega ao Fluminense após curta passagem pelo futebol grego Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Multicampeão pelo Real Madrid e titular da seleção brasileira em duas Copas do Mundo, o lateral-esquerdo Marcelo foi anunciado pelo Fluminense como o novo reforço para a temporada de 2023. Revelado pelo tricolor carioca, o jogador deixou o Brasil após apenas duas temporadas. Desde então, conquistou cinco Ligas dos Campeões com o Real Madrid e teve breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia.

Marcelo teve seu contrato com o Olympiacos rescindido na última semana e estava livre no mercado. Após breve negociação, o Fluminense anunciou o jogador como o mais novo reforço para a equipe de Fernando Diniz nesta temporada, na qual o clube disputará a Libertadores. Tempo e valor do contrato ainda não foram revelados.

O anúncio oficial por feito por meio das redes sociais do Fluminense, exatamente ao meio-dia desta quinta-feira. Sem antecipar, o clube publicou a foto do jogador com a camisa desta temporada; ao fundo, imagens da carreira pelo Real Madrid e seu início nas categorias de base do tricolor.

Na última década, Marcelo esteve na discussão entre os principais nomes do futebol mundial. Pelo Real Madrid, além das conquistas de cinco Liga dos Campeões, o lateral-esquerdo soma 25 títulos, entre Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Mundial de Clubes. Na temporada 2021/2022, se tornou o primeiro brasileiro a erguer o troféu da Champions como capitão.

Antes de retornar ao Fluminense em definitivo, Marcelo foi especulado no Botafogo durante a última semana. A chegada do lateral-esquerdo se torna ainda mais crucial após a lesão de Jorge, titular da posição, no joelho direito. Caio Paulista e Calegari, negociados para o São Paulo e o Los Angeles Galaxy, eram outros jogadores utilizados por Diniz na posição, mas que deixaram o clube.

"A sua casa é e sempre será o Fluminense, Marcelo", escreveu o clube em suas redes sociais. "A hora de voltar chegou." Revelado em 2005, Marcelo disputou 30 jogos e marcou seis gols no Brasil, antes de ser vendido ao Real Madrid por 9 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões à época). "De volta ao lugar onde tudo começou", afirmou Marcelo, após o anúncio oficial do Fluminense

Na seleção brasileira, o lateral-esquerdo disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, como titular da posição. Em 2013, conquistou a Copa das Confederações - seu único título com o Brasil. Nos últimos anos, perdeu espaço como titular do Real Madrid sob o comando de Carlo Ancelotti, mas permaneceu com o status de capitão até deixar o clube em 2022.