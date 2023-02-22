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Dirigentes do Cruzeiro avaliam trazer jogo para o Kleber Andrade

Staff do Cruzeiro visitou o estádio para avaliar as condições do gramado visando o jogo contra o Democrata SL, marcado para o dia 4 de março (sábado), às 16h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2023 às 18:32

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 18:32

Clube mineiro já esteve no Espírito Santo em duas oportunidades
Clube mineiro já esteve no Espírito Santo em duas oportunidades Crédito: Thomas Santos/Staff Images
Na tarde desta quarta-feira (22), o jornalista mineiro Samuel Venâncio publicou em seu Twitter que a partida entre Cruzeiro e Democrata-SL será confirmada para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 4 de março, às 16h30.
A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) para confirmar a informação. Em nota, a secretaria respondeu que os dirigentes do clube realizaram uma visita no estádio no último dia 21, para avaliar as condições do gramado. No entanto, a partida só será confirmada quando o depósito da taxa de utilização do local for realizado.
Caso a partida aconteça, será a terceira vez que o clube mineiro jogará no Espírito Santo. As últimas vezes foram em 2016, na vitória em amistoso contra o Rio Branco, por 2 a 1, e na derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, pelo mesmo placar.

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