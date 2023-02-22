Dirigentes do Cruzeiro avaliam trazer jogo para o Kleber Andrade

Clube mineiro já esteve no Espírito Santo em duas oportunidades Crédito: Thomas Santos/Staff Images

Na tarde desta quarta-feira (22), o jornalista mineiro Samuel Venâncio publicou em seu Twitter que a partida entre Cruzeiro e Democrata-SL será confirmada para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 4 de março, às 16h30.

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) para confirmar a informação. Em nota, a secretaria respondeu que os dirigentes do clube realizaram uma visita no estádio no último dia 21, para avaliar as condições do gramado. No entanto, a partida só será confirmada quando o depósito da taxa de utilização do local for realizado.