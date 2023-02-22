Dirigentes do Cruzeiro avaliam trazer jogo para o Kleber Andrade

Na tarde desta quarta-feira (22), o jornalista mineiro Samuel Venâncio publicou em seu Twitter que a partida entre Cruzeiro e Democrata-SL será confirmada para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 4 de março, às 16h30.
A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) para confirmar a informação. Em nota, a secretaria respondeu que os dirigentes do clube realizaram uma visita no estádio no último dia 21, para avaliar as condições do gramado. No entanto, a partida só será confirmada quando o depósito da taxa de utilização do local for realizado.
Caso a partida aconteça, será a terceira vez que o clube mineiro jogará no Espírito Santo. As últimas vezes foram em 2016, na vitória em amistoso contra o Rio Branco, por 2 a 1, e na derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, pelo mesmo placar.