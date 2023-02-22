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Everton Ribeiro admite que jogo poderia ter sido pior em desembarque no Rio

A delegação do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro e alguns torcedores que estavam no local receberam a equipe com protestos pelo mau momento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2023 às 15:25

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 15:25

Meia do Flamengo acredita que a equipe tem condições de fazer melhor
Meia do Flamengo acredita que a equipe tem condições de fazer melhor Crédito: Alexandre Neto/Photo Press/Folhapress
A delegação do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro depois da derrota no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Alguns torcedores presentes no Aeroporto do Galeão protestaram contra o elenco.
A chegada aconteceu por volta das 9h desta quarta-feira (22).
De acordo com informação do ge, alguns torcedores chegaram a discutir entre si no desembarque.
Everton Ribeiro foi o único a dar entrevista na chegada. Ele admitiu o desempenho ruim do Flamengo na derrota por 1 a 0 para o Independiente del Valle, nesta terça-feira (21).
"Ninguém está satisfeito. A gente sabe que pode muito mais. O campo ontem [terça] ajudou muito. No primeiro, a gente conseguiu trabalhar a bola, criar chances. No segundo, muito abaixo. A equipe deles cresceu, conseguiu jogar perto do nosso gol. A gente conseguiu ficar vivo, para disputar em casa, poderia ser pior. Mas a gente tem que ver o que está acontecendo. Temos condições, mas sabemos que temos que fazer melhor", disse.
"Acho que são decisões no começo de temporada, onde todos estão voltando à melhor forma, novo trabalho. Lógico, que com a pressão, ganhando é muito mais fácil. A gente consegue trabalhar mais tranquilo. Estamos no Flamengo, sabemos da pressão de cada jogo. Temos que voltar a vencer, não é normal a gente oscilar tanto e não vencer"
"Precisamos jogar o clássico agora e ganhar para termos a tranquilidade, ir para cima, fazer o que sabemos e conquistar esse título que a gente tanto espera. Temos que ser melhores. Isso que precisamos fazer para suportar essa pressão. É um time que tem bastante jogadores que conhecem o Flamengo e temos que fazer melhor para voltar a vencer"
O Flamengo agora se prepara para enfrentar o Botafogo no sábado (25), no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Carioca.
O jogo de volta da Recopa será no dia 28, no Maracanã.

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