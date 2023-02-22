Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Flamengo perde do Del Valle e decidirá a Recopa sob pressão no Rio
Em desvantagem

Flamengo perde do Del Valle e decidirá a Recopa sob pressão no Rio

Jogo de volta acontece na próxima terça-feira (28), no Maracanã. Equatorianos vão precisar apenas de um empate para assegurarem o título
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 fev 2023 às 23:47

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 23:47

O Independiente Del Valle venceu o Flamengo e só precisa de um empate no jogo de volta para conquistar a Recopa
O Independiente Del Valle venceu o Flamengo e só precisa de um empate no jogo de volta para conquistar a Recopa Crédito: Conmebol/Divulgação
O Flamengo continua mal em suas decisões no ano. Depois de perder a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras (4 a 3) e cair na semifinal do Mundial de Clubes diante do Al-Hilal (3 a 2), a equipe saiu em desvantagem na disputa pela taça da Recopa Sul-Americana ao ser derrotada por 1 a 0 do Independiente Del Valle, em Quito, no Equador, na noite desta terça-feira (21). Sob pressão e devendo futebol no ano, terá de reverter o resultado na próxima terça-feira (28), no Maracanã.
As equipes também disputaram a Recopa em 2019. No Equador, um bom 2 a 2, e vitória tranquila no Rio para os cariocas, por 3 a 0, o que deixa a torcida esperançosa por uma reviravolta do resultado. Resta saber se o artilheiro Pedro, que deixou o campo machucado, terá tempo suficiente para se recuperar da lesão muscular.
Sem Gérson, com dores no tornozelo, Vidal ganhou nova oportunidade no meio-campo, com Everton Ribeiro voltando ao time titular após ficar no banco contra o Volta Redonda e ser poupado diante do Resende. O experiente jogador retornou com a tarja de capitão.

O Jogo

Além do bom time do Independiente Del Valle, o Flamengo ainda tinha pela frente a altitude de 2.850 metros e a forte chuva para superar no estádio Banco Guayaquil. Como vem sendo tradição, antes de a bola rolar foi prestado um minuto de silêncio em homenagem a Pelé.
Acusado de agressão domiciliar por sua mulher, o chileno Piero Maza foi confirmado pelo Conmebol para apitar a partida e mostrou-se um tanto confuso em partes do primeiro tempo. Trocou um lateral por falta após reclamação dos flamenguistas, e não viu lance que David Luiz pediu pênalti.
A primeira etapa ficou marcada pelas tantas finalizações fora do alvo do time da casa, que queria levar uma vantagem, mesmo que mínima, ao Maracanã, nas emana que vem, e por chance clara desperdiçada por Gabigol.
A grande chance do Flamengo surgiu aos 41 minutos. Lançamento longo para o camisa 10, que saiu na cara do goleiro. O atacante tentou dar uma cavadinha e parou em defesa de Ramírez. Pouco depois, após cruzamento para a área, os cariocas reclamaram de um possível pênalti por agarrão em David Luiz. O VAR nada deu.
O Flamengo voltou bastante passivo na etapa final. Parecia sentir o desgaste da altitude e já não conseguiu equilibrar as ações. A pressão do Del Valle era grande. Para piorar, Pedro precisou sair, machucado.
Retrancado, com a entrada de mais um volante, o Flamengo atraiu demais os equatorianos para seu campo. Santos já havia salvado em cobrança forte de falta de Sornoza e levado um susto em cabeçada de Carabajal. Na segunda oportunidade, o zagueiro abriu o marcador, ganhando pelo alto entre Fabrício Bruno e David Luiz A situação poderia ser pior se após uma falha de Santos, a bola não tivesse batido na mão de García Basso antes de ele mandar às redes.
O time equatoriano criou bastante chances para ampliar, mas não teve capricho. E ainda quase levou a igualdade nos minutos finais. Ramírez espalmou a bomba de Everton Cebolinha. No fim, a equipe da casa perdeu Ortiz, expulso. Com um a mais e cinco minutos no relógio, o Flamengo não conseguiu buscar o empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados