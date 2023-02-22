Flamengo perde do Del Valle e decidirá a Recopa sob pressão no Rio

O Independiente Del Valle venceu o Flamengo e só precisa de um empate no jogo de volta para conquistar a Recopa Crédito: Conmebol/Divulgação

O Flamengo continua mal em suas decisões no ano. Depois de perder a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras (4 a 3) e cair na semifinal do Mundial de Clubes diante do Al-Hilal (3 a 2), a equipe saiu em desvantagem na disputa pela taça da Recopa Sul-Americana ao ser derrotada por 1 a 0 do Independiente Del Valle, em Quito, no Equador, na noite desta terça-feira (21). Sob pressão e devendo futebol no ano, terá de reverter o resultado na próxima terça-feira (28), no Maracanã.

As equipes também disputaram a Recopa em 2019. No Equador, um bom 2 a 2, e vitória tranquila no Rio para os cariocas, por 3 a 0, o que deixa a torcida esperançosa por uma reviravolta do resultado. Resta saber se o artilheiro Pedro, que deixou o campo machucado, terá tempo suficiente para se recuperar da lesão muscular.

Sem Gérson, com dores no tornozelo, Vidal ganhou nova oportunidade no meio-campo, com Everton Ribeiro voltando ao time titular após ficar no banco contra o Volta Redonda e ser poupado diante do Resende. O experiente jogador retornou com a tarja de capitão.

O Jogo

Além do bom time do Independiente Del Valle, o Flamengo ainda tinha pela frente a altitude de 2.850 metros e a forte chuva para superar no estádio Banco Guayaquil. Como vem sendo tradição, antes de a bola rolar foi prestado um minuto de silêncio em homenagem a Pelé.

Acusado de agressão domiciliar por sua mulher, o chileno Piero Maza foi confirmado pelo Conmebol para apitar a partida e mostrou-se um tanto confuso em partes do primeiro tempo. Trocou um lateral por falta após reclamação dos flamenguistas, e não viu lance que David Luiz pediu pênalti.

A primeira etapa ficou marcada pelas tantas finalizações fora do alvo do time da casa, que queria levar uma vantagem, mesmo que mínima, ao Maracanã, nas emana que vem, e por chance clara desperdiçada por Gabigol.

A grande chance do Flamengo surgiu aos 41 minutos. Lançamento longo para o camisa 10, que saiu na cara do goleiro. O atacante tentou dar uma cavadinha e parou em defesa de Ramírez. Pouco depois, após cruzamento para a área, os cariocas reclamaram de um possível pênalti por agarrão em David Luiz. O VAR nada deu.

O Flamengo voltou bastante passivo na etapa final. Parecia sentir o desgaste da altitude e já não conseguiu equilibrar as ações. A pressão do Del Valle era grande. Para piorar, Pedro precisou sair, machucado.

Retrancado, com a entrada de mais um volante, o Flamengo atraiu demais os equatorianos para seu campo. Santos já havia salvado em cobrança forte de falta de Sornoza e levado um susto em cabeçada de Carabajal. Na segunda oportunidade, o zagueiro abriu o marcador, ganhando pelo alto entre Fabrício Bruno e David Luiz A situação poderia ser pior se após uma falha de Santos, a bola não tivesse batido na mão de García Basso antes de ele mandar às redes.