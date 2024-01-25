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Futuro

Manchester City contrata Echeverri, joia do River Plate e algoz do Brasil

Atacante de apenas 18 anos chega ao clube inglês por aproximadamente R$ 78 milhões. Jogador marcou três gols na vitória sobre a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2024 às 17:00

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 17:00

Claudio Echeverri é considerado uma das maiores joias dos últimos anos na Argentina
Claudio Echeverri é considerado uma das maiores joias dos últimos anos na Argentina Crédito: AFA/Divulgação
O Manchester City anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Claudio Echeverri, de apenas 18 anos, junto ao River Plate. Segundo a imprensa britânica os valores envolvidos chegam na casa dos R$ 78 milhões, mais bônus por metas. O contrato é válido até junho de 2028. O jogador, no entanto, continua no clube argentino, por empréstimo, até o final do ano.
"Todos no Manchester City estão ansiosos para dar as boas-vindas a Claudio no clube e desejamos a ele a melhor sorte em seu tempo restante com o River", disse o clube através de uma nota divulgada nas redes sociais.
Apesar de ser considerado uma joia argentina, o jogador não teve muitas oportunidades no time principal. Ele tem apenas seis jogos pela equipe do técnico Martin Demichelis e deu uma assistência na vitória, por 3 a 1, sobre o Instituto Cordoba, em junho do ano passado.
Echeverri também é constantemente convocado para as categorias de base da seleção argentina. Ele fez, inclusive, os três gols na vitória sobre o Brasil, por 3 a 0, na Copa do Mundo Sub-20. Ele também tem 13 gols em 23 partidas pela equipe sub-17 e já foi chamado para treinar com o time principal.
O atacante deve estar na lista dos relacionados do River Plate para o duelo diante do Argentinos Juniors, marcado para este domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Sua apresentação no Manchester City está marcada para janeiro de 2025.

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