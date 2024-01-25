Manchester City contrata Echeverri, joia do River Plate e algoz do Brasil

Claudio Echeverri é considerado uma das maiores joias dos últimos anos na Argentina Crédito: AFA/Divulgação

O Manchester City anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Claudio Echeverri, de apenas 18 anos, junto ao River Plate. Segundo a imprensa britânica os valores envolvidos chegam na casa dos R$ 78 milhões, mais bônus por metas. O contrato é válido até junho de 2028. O jogador, no entanto, continua no clube argentino, por empréstimo, até o final do ano.

"Todos no Manchester City estão ansiosos para dar as boas-vindas a Claudio no clube e desejamos a ele a melhor sorte em seu tempo restante com o River", disse o clube através de uma nota divulgada nas redes sociais.

Apesar de ser considerado uma joia argentina, o jogador não teve muitas oportunidades no time principal. Ele tem apenas seis jogos pela equipe do técnico Martin Demichelis e deu uma assistência na vitória, por 3 a 1, sobre o Instituto Cordoba, em junho do ano passado.

Echeverri também é constantemente convocado para as categorias de base da seleção argentina. Ele fez, inclusive, os três gols na vitória sobre o Brasil, por 3 a 0, na Copa do Mundo Sub-20. Ele também tem 13 gols em 23 partidas pela equipe sub-17 e já foi chamado para treinar com o time principal.