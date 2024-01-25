Estudo aponta Real Madrid como o clube mais rico do mundo; Flamengo é citado

Real Madrid foi avaliado em cerca de R$ 4,4 bilhões Crédito: Fifa/Divulgação

Dono de nada menos que 14 títulos da Liga dos Campeões - o último deles na temporada 2021/22 - o Real Madrid é o time mais rico do mundo. De acordo com a 27ª edição do relatório Deloitte Football Money League, o clube espanhol é que tem maior geração de receitas no futebol mundial. A lista relata as 20 equipes mais ricas do mundo e todas são europeias. Flamengo e Inter Miami são citados como possíveis concorrentes a acabar com essa hegemonia.

O Real Madrid ultrapassou o Manchester City, se tornando o clube com maior receita na temporada 2022/23. É a primeira vez que isto acontece desde a temporada 2017/2018. O clube merengue reportou um aumento de 118 milhões de euros (aproximadamente R$ 631 milhões) com relação ao último ano, totalizando 831 milhões de euros em receitas (cerca de R$ 4,44 bilhões).

Ao todo, as 20 equipes mais ricas do mundo geram uma receita recorde de 10,5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 56 bilhões) O valor representa um aumento de 14% com relação ao ano passado e a números pré-pandemia. Foram 9,2 bilhões de euros nas temporadas 2021/22 e 2018/19 (cerca R$ 50 bilhões).

Um número importante também tem relação com a presença de público nos estádios. A receita da temporada 2022/23 foi em média de 1,9 bilhões de euros (aproximadamente R$ 10 milhões). A expressiva marca representa a busca pelos torcedores em assistir as partidas in loco vez que os estádios começaram a operar com capacidade total por toda a Europa. No geral, 13 dos 20 clubes mais ricos do mundo registraram recordes em dias de jogo, com destaque para os Campeonatos Alemão, Italiano, Francês e Espanhol. Milan, Internazionale e Napoli registraram aumento de dois dígitos com relação à temporada 2018/19.

No geral, os 20 clubes listados pela pesquisa reportaram um aumento de receitas que ultrapassam os 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões, aproximadamente). Comerciais e transmissões de partidas representam 42%, cerca de 222 milhões de euros (cerca de R$ 1,18 bilhão), e 213 milhões de euros (cerca de R$ 1,13 bilhão), ou seja, 40%, respectivamente. Renda de partida giram em torno de 93 milhões de euros (aproximadamente R$ 497 milhões)

Desafiantes à vista

A lista dos 20 clubes mais poderosos financeiramente do futebol mundial é, predominantemente, composta por clubes da Europa. Mas a situação pode mudar nas próximas temporadas. De acordo com o estudo, a organização destaca as ligas dos Estados Unidos e do Brasil como desafiantes à hegemonia do Velho Continente. Em especial, Flamengo e Inter Miami. Enquanto um clube ganhou destaque mundial e mudança de patamar com a contratação de Lionel Messi, o rubro-negro está batendo à porta do Top 30.

Confira abaixo a lista dos 20 clubes mais ricos do mundo