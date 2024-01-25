  Everton Ribeiro marca na estreia e Bahia goleia no Estadual
Ex-Fla

Everton Ribeiro marca na estreia e Bahia goleia no Estadual

Meia que deixou o Flamengo após temporadas de sucesso debutou em grande estilo pelo Tricolor Baiano e marcou um belo gol na vitória por 5 a 0
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 21:22

Capitão, Everton Ribeiro estreou com gol e goleada pelo Bahia Crédito: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress
O Bahia deu uma amostra à torcida do que o seu novo time pode fazer. Nesta quarta-feira (24), no primeiro compromisso oficial com suas principais estrelas, o Tricolor goleou o Jacobina por 5 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.
Everton Ribeiro e Caio Alexandre, principais reforços da equipe de Rogério Ceni, estrearam de maneira bastante positiva, fazendo dobradinha no segundo gol. O volante contratado do Fortaleza deu belo lançamento para o camisa 10, que, com categoria, bateu de primeira e fechou o lance mais bonito da noite.
Rezende, Everaldo, Kanu e Jean Lucas fecharam a goleada tricolor. Além dos autores dos tentos, outro grande destaque da noite na Fonte Nova foi o lateral Gilberto, com participação em três gols e sempre muito agudo no ataque.
Com o resultado, o Bahia conquista a primeira vitória no estadual, pois, com o time alternativo, havia empatado uma e perdido outra partida. O próximo compromisso é no sábado (27), contra o Bahia de Feira, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

