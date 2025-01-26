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Campeonato Carioca

Madureira x Fluminense: como chegam os times para o jogo no Kleber Andrade

O Tricolor joga contra o Madureira pelo Estadual do Rio neste domingo (26), em Cariacica; confira as prováveis escalações, venda de ingressos e como foi a chegada da deleção do Flu
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

26 jan 2025 às 05:00

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 05:00

Fluminense X Atlético Mineiro
O Fluminense jogou pelo Brasileirão de 2024 no Kleber Andrade e empatou em 2 a 2 na última vez no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O Fluminense volta a jogar no Espírito Santo neste domingo (26), por uma partida válida pela quinta rodada do Cariocão 2025 contra a equipe do Madureira. O Fluzão chega com confiança à Cariacica após vencer a Portuguesa por 3 a 1 fora de casa, na última quinta-feira (23). Já o Tricolor Suburbano perdeu para o Vasco por 2 a 0 e ocupa a décima colocação.
Neste sábado (25), a delegação tricolor desembarcou no meio da tarde em Vitória e foi recebida com muita festa pela torcida, que compareceu em bom número em frente ao hotel onde está hospedada na Capital capixaba, na Praia do Canto.

Retrospecto

Madureira e Fluminense já duelaram 131 vezes em competições oficiais. Ao todo, time das Laranjeiras conta com 93 vitórias, 14 derrotas e 24 empates. No último encontro, melhor para o Flu. No dia 17 de fevereiro de 2024, também pelo Campeonato Carioca, o jogo terminou em 1 a 0, com gol do Lelê no Maracanã.
Cariacica tem sido um bom palco ao Fluminense. Ao todo, o Tricolor Carioca já teve onze jogos disputados no Kleber Andrade, somando cinco vitórias, três empates e três derrotas e, em 2024, jogou no Espírito Santo e venceu confronto contra o Sampaio Corrêa por 2 a 0, pela Copa do Brasil. No mesmo ano, o Flu jogou contra o Atlético-MG no Klebão, pelo Brasileirão. O jogo terminou empatado por 2 a 2 e garantiu um ponto valioso na reta final do campeonato para o time de Mano Menezes.

Possíveis escalações

Madureira: Mota; Celsinho, Marcão (Arthur), Jean Viana, Evandro (Matheus Lira); Caio Felipe, Coutinho, Wagninho; Marcelo, Wallace, Flávio.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Lima; Kevin Serna, Keno (Canobbio) e Germán Cano (Kauã Elias).

Chegada no Espírito Santo

O Fluminense desembarcou no Aeroporto de Vitória por volta das 16h30 deste sábado (25) e foi recebido com muito carinho pela torcida tricolor do Espírito Santo. Torcedores de todas as idades compareceram em bom número em frente ao hotel na Praia do Canto, onde a delegação está hospedada e acompanharam a chegada dos atletas, membros da comissão técnica e demais integrantes, na expectativa de conseguir autógrafos e tirar fotos com os ídolos do time do coração.
Em reciprocidade, nomes importantes do elenco do Flu, como Thiago Silva, Fábio, Renato Augusto e Guga, foram solícitos com os tricolores capixabas. O zagueiro e capitão do time foi o mais festejado e passou cerca de 10 minutos retribuindo o carinho, tirando fotos e cedendo autógrafos aos torcedores.

Venda de ingressos

Os ingressos podem ser comprados no site www.bilheteriadigital.com ou nas lojas físicas do Fluminense, localizadas nos shoppings Vitória e Praia da Costa. Seguem os preços abaixo:
  • Arquibancadas A/B ou C/D:
  • Meia: R$ 119 + taxa
  • Inteira: R$ 238 + taxa
  • Sócios do Fluminense: R$ 95,20 + taxa
  • Solidário: R$ 139 + taxa + 1kg de alimento não perecível
  • Crianças até 2 anos completos não pagam
  • Os portões serão abertos às 13h30

Serviço

Madureira X Fluminense
  • Data: Domingo, 26 de janeiro de 2025;
  • Horário: 16h;
  • Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica;
  • Onde assistir: TV Globo, Bandsports e Premiere.

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