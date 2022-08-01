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Luva de Pedreiro assina contrato com a Adidas

Influencer agora é embaixador da empresa, que pretende o levar para a Copa do Mundo do Qatar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 ago 2022 às 17:32

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 17:32

Luva de Pedreiro comemorou parceria com Adidas:
Luva de Pedreiro comemorou parceria com Adidas: "Contrato da minha vida" Crédito: Adidas/Divulgação
O influenciador Luva de Pedreiro usou suas redes sociais para anunciar que assinou com a marca de artigos esportivos Adidas.
A duração do contrato é de 18 meses e a empresa pretende levá-lo à Copa do Mundo do Qatar.
"O melhor do mundo agora é três listras: receba! Simplesmente inigualável, inimitável e magnífico, não tem jeito!", escreveu em seu perfil do Instagram para divulgar a parceria.
Este é o acordo é o primeiro de Luva sob a supervisão dos empresários Falcão e Marcelo "Batata", sócios da 'F.12'.
O contrato prevê exclusividade do uso de roupas e acessórios da marca, da mesma forma que é feito com os jogadores de futebol. Com isso, Iran Pereira deve utilizar apenas materiais da Adidas a partir de agora.

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