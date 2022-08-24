Jogos de abertura das semifinais da Copa do Brasil começam hoje

Na última semana, a CBF realizou o sorteio que definiu os mandos de campo para os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Como são clubes de dois estados e rivais diretos, por questões de logística e segurança, cada embate acontece em um estado diferente. Confira os horários e onde assistir aos jogos.
COPA DO BRASIL - SEMIFINAL (IDA)
- Fluminense x Corinthians (Maracanã, Rio de Janeiro)
Horário: 19h30
Onde assistir: Premiere e SporTV
- São Paulo x Flamengo (Morumbi, São Paulo)
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta, Globo (SP), Premiere e SporTV