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Denúncia

Jogadores do City podem testemunhar em julgamento de Mendy por estupro

Lateral da seleção francesa na Copa de 2018 e do Manchester City, da Inglaterra, enfrenta dez acusações entre estupro e agressão sexual. O jogador foi afastado do clube inglês até o fim das investigações e em breve irá enfrentar o julgamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 09:18

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 09:18

Benjamin Mendy nega todas as acusações contra ele
Mendy nega todas as acusações contra ele  Crédito: Reprodução / Instagram
Quatro jogadores do Manchester City e um ex-atleta da equipe podem ser chamados para testemunhar no julgamento do lateral Benjamin Mendy, de acordo com o The Athletic. O atleta francês de 28 anos, suspenso pelo clube inglês em agosto passado após ter sido preso, enfrenta dez acusações: oito de estupro, uma de agressão sexual e outra de tentativa de estupro.
De acordo com a publicação, Jack Grealish, John Stones, Kyle Walker e Riyad Mahrez foram incluídos em uma lista, apresentada aos jurados, de possíveis testemunhas. Além deles, Raheem Sterling, que se transferiu para o Chelsea, também teve seu nome mencionado.
O jornal destacou que, embora não haja irregularidades cometidas por eles, os jogadores podem ser convocados a comparecerem no tribunal. O julgamento, que pode durar até 15 semanas, tem previsão de início na próxima segunda-feira (15).
Mendy nega todas as dez acusações, movidas por sete mulheres e que correspondem a episódios que teriam acontecido em outubro de 2018 e agosto de 2021. Há cerca de um ano, o lateral foi preso preventivamente.
O jogador, inclusive, chegou a ser transferido para uma prisão de segurança máxima na Inglaterra antes de ser liberado, em janeiro, sob pagamento de fiança. Ele está afastado pelo clube até o final das investigações.
O lateral chegou ao City em 2017, por cerca de R$ 300 milhões (na cotação atual). Ele foi campeão da Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa.

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