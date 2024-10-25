  • Jacaré invade campo do centro de treinamento do Vasco
Reforço?

Jacaré invade campo do centro de treinamento do Vasco

O réptil chegou a entrar no gramado, mas não havia treinamento e jogadores no local; caso ocorreu nesta sexta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 17:37

Um jacaré foi parar dentro do CT do Vasco nesta sexta-feira (25) Crédito: Divulgação/News Colina
Um jacaré invadiu o Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, do Vasco da Gama, na manhã desta sexta-feira (25). Não havia treino ocorrendo no momento.
Funcionários conseguiram espantar o animal do CT, que fica situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, próximo a um mangue. Fotos mostram o jacaré perto da linha lateral de um dos dois campos - em uma das imagens, um funcionário usa uma lixeira para tentar capturá-lo.
O Vasco treina na parte da tarde no CT. Na quinta, o time bateu o Cuiabá por 1 a 0 em São Januário e voltou a vencer depois de oito partidas. O próximo compromisso é contra o Bahia, na segunda-feira.

