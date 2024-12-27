Ídolos da seleção aprovam nome de Ronaldo para a CBF

Ronaldo é um dos candidatos à presidência da CBF Crédito: Divulgação / Fifa

Ronaldo Fenômeno quer ser presidente da CBF, e trabalha para concorrer na eleição do próximo ano, já que o mandato de Ednaldo Rodrigues termina em 2026. Nomes importantes do futebol e da seleção brasileira manifestaram apoio a ele, que teve experiência como gestor no Cruzeiro e no Valladolid.

"Nas próximas eleições serei candidato. Vou falar sobre futebol e mostrar meus projetos e planos. Quero fazer com que a gente resgate o prestígio no futebol brasileiro. Vou expor a necessidade de mudança e convencer os dirigentes de que meu projeto é sério. Quero deixar um legado também como dirigente", disse Ronaldo ao Jornal Nacional. Ronaldo Fenômeno já manifestou esse desejo muitos anos antes. Em 2022, após eliminação na Copa no Qatar, disse em entrevista coletiva que estava à disposição da confederação brasileira para "ajudar no que fosse preciso".

Romário revelou o desejo no passado de assumir a CBF e apoiou Ronaldo. Ele fez uma ponderação sobre a mudança dentro da entidade, mas acredita que o Fenômeno pode ajudar. "Ronaldo já teve experiência no futebol no Cruzeiro e no Valladolid. Ele foi bastante feliz, mostrou capacidade e competência. Tem no entorno pessoas para ajudar. Ser presidente da CBF não é fácil. Também já quis ser e vi a dificuldade que era. A CBF tem seus problemas. Deu uma mudada em relação à corrupção que era antes com Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Del Nero. O presidente teve alguns erros, mas não vejo mais aquela escrotidão de corrupção nesse atual mandato do Ednaldo. Mas quando falamos de Ronaldo podendo ser presidente da CBF, é sempre interessante", disse Romário.