Ídolos da seleção aprovam nome de Ronaldo para a CBF

Ronaldo Fenômeno quer ser presidente da CBF, e trabalha para concorrer na eleição do próximo ano, já que o mandato de Ednaldo Rodrigues termina em 2026. Nomes importantes do futebol e da seleção brasileira manifestaram apoio a ele, que teve experiência como gestor no Cruzeiro e no Valladolid.
"Nas próximas eleições serei candidato. Vou falar sobre futebol e mostrar meus projetos e planos. Quero fazer com que a gente resgate o prestígio no futebol brasileiro. Vou expor a necessidade de mudança e convencer os dirigentes de que meu projeto é sério. Quero deixar um legado também como dirigente", disse Ronaldo ao Jornal Nacional. Ronaldo Fenômeno já manifestou esse desejo muitos anos antes. Em 2022, após eliminação na Copa no Qatar, disse em entrevista coletiva que estava à disposição da confederação brasileira para "ajudar no que fosse preciso".
Romário revelou o desejo no passado de assumir a CBF e apoiou Ronaldo. Ele fez uma ponderação sobre a mudança dentro da entidade, mas acredita que o Fenômeno pode ajudar. "Ronaldo já teve experiência no futebol no Cruzeiro e no Valladolid. Ele foi bastante feliz, mostrou capacidade e competência. Tem no entorno pessoas para ajudar. Ser presidente da CBF não é fácil. Também já quis ser e vi a dificuldade que era. A CBF tem seus problemas. Deu uma mudada em relação à corrupção que era antes com Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Del Nero. O presidente teve alguns erros, mas não vejo mais aquela escrotidão de corrupção nesse atual mandato do Ednaldo. Mas quando falamos de Ronaldo podendo ser presidente da CBF, é sempre interessante", disse Romário.
Zinho também acredita que Ronaldo tenha o que é preciso para o cargo. "Difícil falar de um amigo, mas olhando pelo lado empresarial e profissional, o Ronaldo se preparou para isso. Tempos que ele já está nesse mercado como gestor, presidente. Há pouco tempo era do Cruzeiro. É muito pela presença dele que há o renascimento do clube. A grandeza, a camisa e a torcida o Cruzeiro tem de sobra, mas estava afundado em um mar de dívidas e problemas gravíssimos, na segunda divisão. O Ronaldo foi importante para a volta à primeira divisão. Acho que ele está capacitado para isso. E vem também o nome do fenômeno, as portas que se abrem para a CBF. O Brasil vai chegar com o representante, que é o Ronaldo. A Fifa olha diferente, a Conmebol, o mundo. Vai depender, se ele for mesmo, o que vai fazer para potencializar isso", disse ele.