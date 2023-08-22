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Acidente em MG

Hospital atualiza situação de corintianos; motorista segue em estado grave

Acidente na madrugada de domingo (20) resultou em sete mortes. Ônibus estava irregular e não poderia fazer viagens interestaduais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2023 às 11:47

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 11:47

Veículo teria perdido o freio e bateu em um barranco antes de tombar na Fernão Dias
Veículo teria perdido o freio e bateu em um barranco antes de tombar na Fernão Dias Crédito: g1/MG
O Hospital Municipal de Betim, em Minas Gerais, atualizou a situação dos torcedores do Corinthians internados e do motorista do ônibus após o acidente que aconteceu no último domingo (20), na Rodovia Fernão Dias.
O motorista do ônibus, que tem 39 anos, segue em estado grave, mas tem respondido bem aos cuidados. Ele está no CTI.
Entre os torcedores que seguem internados, estão quatro homens e uma mulher. Os cinco apresentam quadro estável. Dois dos torcedores estão na Unidade de Decisão Clínica, um no CTI, um no pronto-socorro e outro na unidade clínica cirúrgica.

O acidente

O acidente aconteceu quando o ônibus passava pela cidade de Brumadinho (MG) já na madrugada do domingo (20). A bordo, estavam torcedores que assistiram ao jogo entre Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, na noite do sábado (19).
O capotamento aconteceu por volta das 2h50. Segundo o relato de um sobrevivente, o motorista chegou a gritar que havia perdido o freio do veículo. Após isso, outro ônibus veio de frente, fazendo com que o condutor tivesse que desviar, o que fez com que capotasse.
Segundo os Bombeiros, a PRF e a concessionária Arteris, 43 pessoas estavam dentro do ônibus, contando com o motorista. A ANTT informou que o veículo não podia realizar viagens interestaduais e, por isso, estava irregular.
Ao todo, sete torcedores morreram no acidente. Allan Luiz Sampaio, Hamilton Rogério dos Santos e Wandrey Nicolas Francisco foram identificados pelo IML. As famílias de Renan Wellington Barbosa e Rodrigo Lacerda de Barros reconheceram os parentes mortos. Vanderlei Rosielton Henrique Simão e José Antônio da Silva foram os últimos a serem identificados.

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