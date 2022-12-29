Histórico de campeões mundiais contraria ideia de Brasil ter técnico estrangeiro

Ancelotti, Mourinho e Abel Ferreira são nomes especulados para o comando da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução / Instagram

O bom desempenho da Seleção Brasileira no último ano de preparação para a Copa do Mundo elevou as expectativas para que o hexacampeonato fosse conquistado no Catar. Porém, o sonho foi interrompido após derrota nos pênaltis diante da Croácia. Com a eliminação, veio a despedida de Tite e tomaram vulto as especulações para descobrir quem será o novo técnico do Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) espera preencher a vaga de treinador no mês de janeiro. A prioridade seria a contratação de um treinador estrangeiro de primeiro escalão. Até aqui, foram ventilados os nomes de Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City), Zinédine Zidane (sem clube) e José Mourinho (Roma).

As estatísticas, no entanto, vão de encontro à preferência por um técnico estrangeiro no comando da Seleção. Nas 22 Copas do Mundo disputadas até aqui, jamais uma seleção ergueu a taça sendo liderada por um treinador de outra nacionalidade.

O Brasil foi campeão cinco vezes, em todas sob o comando de brasileiros: Vicente Feola (1958), Aymoré Moreira (1962), Mário Zagallo (1970), Carlos Alberto Parreira (1994) e Luiz Felipe Scolari (2002). O mesmo ocorre com todas as outras sete seleções campeãs do mundo, como Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai, França, Inglaterra e Espanha.

Tabus existem para serem quebrados. É óbvio que a Seleção Brasileira almeja o título logo em 2026 para não encarar a maior fila de sua história (28 anos). A escolha de um treinador estrangeiro pode ter consequências a longo prazo para o País voltar ao topo do mundo.