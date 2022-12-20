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Festa dos campeões

Goleiro Martínez provoca Mbappé em festa do título na Argentina

Craque francês fez três gols na final da Copa, mas não impediu o título dos argentinos nos pênaltis, quando Martínez brilhou e garantiu a taça

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 19:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 dez 2022 às 19:08
SÃO PAULO - Um dos heróis da Argentina na conquista da Copa do Mundo 2022, Emiliano Martínez provocou Kylian Mbappé na comemoração do título no país vizinho. O goleiro, decisivo nas cobranças de pênaltis, segurou um boneco com o rosto do francês.
Goleiro Emiliano Martínez segura boneco de Mbappé durante comemoração do título da Copa do Mundo do Catar pela Argentina
Goleiro Martínez segura boneco de Mbappé durante comemoração do título da Copa pela Argentina Crédito: Reprodução
Mbappé foi o grande jogador da França na final do Mundial. O astro fez os três gols dos europeus, forçando primeiro a prorrogação e, depois, os pênaltis.
Na imagem, é possível ver Messi próximo ao goleiro. O craque da camisa 10, que não aparece segurando o boneco, é companheiro de Mbappé no Paris Saint-Germain.
Martínez é conhecido por cometer algumas 'loucuras' dentro e fora de campo. Na decisão da Copa, ele usou o troféu de melhor goleiro para simular pênis. Eleito o destaque do torneio, o argentino comemorou o feito colocando o objeto na frente de suas partes íntimas. "Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando, a soberba comigo não vai", falou ele após a premiação.
No ano passado, Martínez mentiu para a Anvisa antes do polêmico jogo interrompido entre Brasil e Argentina. Ao lado de Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, ele não cumpriu a quarentena exigida antes de circular por São Paulo — e não avisou as autoridades. O duelo era válido pelas Eliminatórias da Copa.

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