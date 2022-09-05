Gabigol é o jogador com mais expulsões do futebol brasileiro desde 2019

Em média, Gabigol tem uma expulsão a cada 28 jogos. E em relação aos cartões amarelos, o jogador acumula 58 advertências em 200 partidas pelo Fla.

Na lista dos jogadores com mais punições, Gabigol é seguido por Allan, do Atlético-MG, também com sete cartões vermelhos desde 2019, mas um deles ainda recebido quando jogava pelo Fluminense. Na sequência, todos com cinco cartões, a lista conta com Quintero (quando ainda jogava pelo Fortaleza), Gustavo Henrique, hoje no Fenerbahçe, e Thiago Heleno do Athletico-PR.