Gabigol é o jogador com mais expulsões do futebol brasileiro desde 2019

Gabriel Barbosa, o Gabigol, alcançou números importantes com a camisa do Flamengo neste último fim de semana. Mas nem só de marcas positivas vive o atacante.
Na partida contra o Ceará, no domingo (04), Gabigol completou 200 jogos com a camisa do Flamengo, se tornou o jogador mais jovem a fazer 100 gols no Brasileirão, com 26 anos, mas também alcançou a indigesta marca de ser o atleta em atividade no Brasil mais cartões vermelhos nas últimas quatro temporadas.
O atacante acumula sete expulsões, e apenas uma foi por falta, que ocorreu no jogo contra o Peñarol na Libertadores de 2019. na ocasião o Flamengo perdeu por 1 a 0 e Gabigol foi expulso após um carrinho frontal em um adversário. As demais expulsões foram por atitudes antidesportivas como desrespeito ao árbitro, provocação, ironia e agressão leve aos adversários, além de um por reclamação.
Em média, Gabigol tem uma expulsão a cada 28 jogos. E em relação aos cartões amarelos, o jogador acumula 58 advertências em 200 partidas pelo Fla.
Na lista dos jogadores com mais punições, Gabigol é seguido por Allan, do Atlético-MG, também com sete cartões vermelhos desde 2019, mas um deles ainda recebido quando jogava pelo Fluminense. Na sequência, todos com cinco cartões, a lista conta com Quintero (quando ainda jogava pelo Fortaleza), Gustavo Henrique, hoje no Fenerbahçe, e Thiago Heleno do Athletico-PR.