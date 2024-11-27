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Insatisfação

Fortaleza e Flamengo empatam e se distanciam do sonho do título do Brasileiro

O resultado manteve a dupla longe dos líderes Palmeiras e Botafogo. O Fortaleza aparece na frente, em quarto colocado, com 65 pontos, enquanto o Flamengo é o quinto, com 63

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 22:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 nov 2024 às 22:49
Gabigol retornou ao time do Flamento, mas teve atuação apagada
Gabigol retornou ao time do Flamento, mas teve atuação apagada Crédito: Baggio Rodrigues/Agif
Ainda com chances tímidas, Fortaleza e Flamengo praticamente deram adeus ao sonho de continuarem na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Em duelo direto na parte de cima da tabela, a dupla não movimentou o placar na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e ficou no 0 a 0 nesta terça-feira (26), na sequência da 35ª rodada.
A grande novidade na partida foi a volta do atacante Gabigol ao time. O camisa 99 vive seus últimos momentos com a camisa rubro negra, mas novamente uma partida apagada, sendo substituído no intervalo.
O resultado manteve a dupla longe dos líderes Palmeiras e Botafogo. O Fortaleza aparece na frente, em quarto colocado, com 65 pontos, enquanto o Flamengo é o quinto, com 63.

O Jogo

Mesmo fora de casa, o Flamengo dominou a posse de bola e teve as melhores chances. De volta ao time, Gabigol pouco foi acionado, sofreu com o posicionamento e passou os 45 minutos apagados. Ao contrário do seu companheiro Bruno Henrique. Era dele que saía as melhores jogadas ofensivas. Se movimentando e chamando o jogo, o atacante carimbou a trave em uma cabeçada.
A presença ofensiva do time carioca era tanta, mas a falta de sorte o acompanhava, inclusive com um pênalti sendo anulado pelo VAR. O Fortaleza era tímido, até por questões estratégicas. Sem a bola, armava bem os contra-ataques e não deixava o adversário confortável em campo. Entretanto faltou mais calma na hora das conclusões, pecando nos passes, principalmente no último terço do campo.
Na segunda etapa, Filipe Luís sacou Gabigol e promoveu a entrada de De la Cruz, para ter mais movimentação no meio de campo. A mudança deu outra dinâmica ao time carioca, que passou a arriscar mais. Gerson recebeu de De la Cruz e obrigou boa defesa de João Ricardo. Enquanto isso, o Fortaleza manteve sua postura, se defendendo bem e explorando os espaços, mas ainda sem efetividade.
O panorama da partida se manteve até aos 21 minutos, quando Erick Pulgar foi expulso após falta dura em Marinho. Com superioridade numérica em campo, o time nordestino passou a equilibrar a posse de bola, mas ainda se resguardando defensivamente. Na reta final, o jogo ficou nervoso, com muitas discussões, desacelerando a partida. Nos acréscimos, os goleiros garantiram o empate. João Ricardo defendeu o desvio de Alcaraz, enquanto Rossi pegou o chute de Breno Lopes.
Na próxima rodada, o Flamengo tem outro confronto direto, desta vez contra o Internacional, no domingo, às 16h, no Maracanã. Mais tarde, às 18h30, o Fortaleza visita o Athletico-PR, na Ligga Arena.

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