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Brasileirão

Fluminense e Atlético-MG empatam em jogo com chuva de gols no Kleber Andrade

Tricolor encerra sua passagem no ES com uma vitória e um empate, enquanto o Galo buscou ao menos um ponto em jogo que já parecia perdido

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2024 às 18:17
Fluminense e Atlético-MG empataram em 2 a 2 no Kleber Andrade
Fluminense e Atlético-MG empataram em 2 a 2 no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
Não faltaram gritos de gols nas arquibancadas e festas das torcidas. Só não teve um vencedor. Em um jogo muito movimentado, Fluminense e Atlético-MG empataram em 2 a 2, no Kleber Andrade, em Cariacica, na tarde deste sábado (4), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Cano e Renato Augusto marcaram os gols do time comandado por Fernando Diniz e Vargas assinalou os dois tentos do Atlético-MG. Com o empate, o Fluminense fica em 14º na tabela com cinco pontos, enquanto o Galo é o vice-líder com 9 pontos conquistados. 
As duas equipes voltam a campo na próxima semana, mas desta vez para jogos da Libertadores. O Atlético-MG vai à Argentina enfrentar o Rosário Central, no Gigante Arroyito, em partida marcada para a próxima terça-feira (7), às 19h. Já o Fluminense encara o Colo-Colo, no Chile, na quinta-feira (9), às 21h.

O Jogo

A partida começou do jeito que o Fluminense gostaria. Logo aos 3 minutos de jogo, Marquinhos fez linda jogada pelo lado direito do ataque tricolor e cruzou para Cano, de carrinho, estufar a rede: 1 a 0 para os comandados de Fernando Diniz, que a partir dali conseguiram manter o jogo morno e sem grandes sustos em todo o primeiro tempo.
Na segunda etapa, o roteiro começou parecido. O Tricolor balançou as redes em sua primeira grande chance. Renato Augusto aproveitou passe de Alexander e fez 2 a 0. Na sequência, o Flu poderia ter matado o jogo com Cano, mas o argentino chutou para fora.
Quando o Galo já parecia derrotado, Gabriel Milito substituiu Hulk por Vargas. E o chileno não decepcionou. Em seu primeiro toque na bola, aproveitou lindo passe de Igor Gomes, e chutou forte para descontar para o Galo aos 27 minutos. Na sequência, aos 33, o mesmo Vargas recebeu cruzamento de Arana e testou para as redes: 2 a 2. O Galo tentou a virada, mas ficou por isso mesmo. Empate e fim de jogo no Kleber Andrade.

Fluminense e Atlético-MG empatam no Kleber Andrade

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