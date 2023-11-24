Flamengo vence o Bragantino e entra forte na briga pelo título do Brasileirão

Arrascaeta brilhou e garantiu a vitória do Flamengo sobre o Bragantino Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Com um gol de Arrascaeta, o Flamengo derrotou o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, nesta quinta-feira (23), no Maracanã, e entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe da Gávea assumiu a terceira colocação, com 60 pontos, atrás apenas do líder Palmeiras (62) e Botafogo (61). O time de Bragança Paulista permanece com 59 na quinta posição.

O Jogo

Empurrado pela torcida, o Flamengo começou com a iniciativa de dominar a partida, mas o Red Bull Bragantino mostrou personalidade e não se intimidou. Logo aos cinco minutos, Juninho Capixaba desviou e obrigou Rossi a fazer a primeira defesa do jogo.

O Bragantino tinha mais presença no meio de campo, setor no qual Gerson não conseguiu ajudar na marcação do Flamengo. Com isso, o Bragantino tinha maior liberdade para criar, principalmente pelo lado esquerdo. Aos 11 minutos Juninho Capixaba surgiu livre na área e quase abriu o placar. Aos 16, foi a vez de Vitinho levar perigo na finalização.

Melhor distribuído em campo, o Bragantino continuou com mais produção e teve a melhor chance aos 30 minutos. Aderlan foi lançado, passou por Léo Pereira, mas bateu mal na bola.

Os momentos finais da primeira etapa foram muito disputados, com as equipes buscando o ataque o tempo todo. Matheuzinho, que sofreu muito com a marcação, quase marcou aos 36 minutos. O Bragantino respondeu no ataque seguinte com Sasha.

Everton Cebolinha, um dos destaques do Flamengo desde a chagada do técnico Tite, criou mais duas oportunidades, mas parou nas boas defesas do goleiro Cleiton.

O segundo tempo começou com o mesmo ritmo. Sabedores de que apenas a vitória interessava na ridada, as equipes

continuaram no ataque. E o Bragantino somou a terceira grande chance de gol, aos 19 minutos. Após levantamento de Mosquera, Sasha cabeceou, Rossi espalmou e a bola bateu na trave. No rebote, Hurtado mandou para fora. Aos 22, o goleiro argentino fez outra boa defesa, após cobrança de falta de Helinho.

De tanto perder oportunidades, o Red Bull Bragantino foi castigado, aos 29 minutos. Arrascaeta tabelou com Pulgar e, com categoria, abriu o placar para o Flamengo.

O Bragantino sentiu o gol e o Flamengo aproveitou para ir ao ataque. Bruno Henrique, que substituiu Thiago Maia, entrou bem pela direita e quase fez o segundo gol do time da Gávea.