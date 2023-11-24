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Brasileirão

Botafogo empata contra o Fortaleza e perde chance de reassumir a liderança

O Glorioso somou apenas três pontos nos últimos 21 disputados e está há sete jogos sem vencer no Brasileirão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 nov 2023 às 21:26

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 21:26

O Fortaleza recebeu o Botafogo em jogo atrasado e a partida terminou empatada
O Fortaleza recebeu o Botafogo em jogo atrasado e a partida terminou empatada Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Fortaleza e Botafogo empataram em 2 a 2, nesta quinta-feira (23), no Castelão, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Tiago Nunes, o Alvinegro carioca tinha a chance de reassumir a liderança, mas segue na segunda posição na tabela.
Yago Pikachu e Guilherme marcaram para o Leão do Pici, aos 7 e aos 41 do primeiro tempo, respectivamente. Ambos os tentos tiveram assistência de Calebe. O Botafogo contou com um gol contra bizarro de Brítez e teve Danilo Barbosa salvador. Cada gol saiu em um tempo da partida.
O Botafogo foi 61 pontos, mas desperdiçou a oportunidade de passar o líder Palmeiras. Agora com a mesma quantidade de jogos, o Alviverde tem um ponto de vantagem na ponta da tabela. Já o Fortaleza chegou a 45 e subiu para a 11ª colocação, ultrapassando o Corinthians. Os comandados por Vojvoda aumentaram a distância para o Z-4 para sete pontos, mas seguem sem vencer há oito jogos.
Os dois clubes voltam a campo no domingo (26), pela 35ª rodada do Brasileirão. O Botafogo recebe o Santos, no Nilton Santos, às 16h, enquanto o Fortaleza encara o Palmeiras, novamente no Castelão, às 18h30.
O Botafogo somou apenas três pontos nos últimos 21 disputados e está há sete jogos sem vencer no Brasileirão. 

O Jogo

Os visitantes quase abriram o placar cedo em cobrança de falta. O Alvinegro começou em cima e levou perigo logo no quarto minuto, com Eduardo, mas a bola passou rente à trave. A resposta do Leão do Pici veio rápida e foi letal. Em troca de passes envolvente, Caio Alexandre desmontou as linhas adversárias e Yago Pikachu deixou o time da casa em vantagem.
O Botafogo aumentou a pressão após o golpe e deixou tudo igual com um peixinho contra. A defesa do Fortaleza ia se segurando até que Tiquinho escorou de cabeça para o meio da área e Brítez se complicou: sozinho, o zagueiro deu um mergulho para mandar para escanteio, só que acabou estufando a própria rede. O goleiro João Ricardo ficou sem reação diante do fogo amigo.
O vice-líder teve a chance de virar, mas parou na trave e levou o segundo — além de ter perdido Marçal, lesionado. Depois que Adryelson não conseguiu uma oportunidade à queima-roupa, Calebe deu a sua segunda assistência da noite e o Fortaleza voltou a ficar na frente — com Guilherme acertando um peixinho no gol certo.
A intensidade despencou após o intervalo, mas os cariocas conseguiram arrancar o empate. Ficando atrás no placar durante a maior parte do jogo, o pontinho conquistado fora de casa teve um gosto agridoce, embora não fosse o cenário perfeito para os visitantes.

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