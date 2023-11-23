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Despedida

Di María anuncia que vai se aposentar da seleção após a Copa América em 2024

Jogador publicou um texto em suas redes sociais dizendo que a partida contra o Brasil foi a última dele pela Argentina nas Eliminatórias da Copa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 nov 2023 às 16:08

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 16:08

Dí Maria marcou um dos gols do título da Argentina na Copa do Mundo do Catar
Dí Maria marcou um dos gols do título da Argentina na Copa do Mundo do Catar Crédito: Instagram @angeldimariajm/reprodução
Tricampeão na Copa do Mundo do Catar e um dos grandes nomes da história da Argentina, o atacante Di María anunciou nesta quinta-feira, em suas redes sociais, que está chegando ao fim sua passagem pela equipe nacional. Aos 35 anos, o jogador do Benfica oficializou que a Copa América, entre 20 de julho e 14 de julho de 2024 nos Estados Unidos, será sua última competição com a seleção alviceleste.
"Bom, chegou para mim a última partida das Eliminatórias e não consigo expressar em palavras o quanto os aplausos da torcida nos últimos anos enchem minha alma. Desfrutei cada segundo deste carinho e de meus companheiros, meus amigos. Sem eles essa história não teria o mesmo sentido. O carinho de cada um deles ajudaram a me transformar no que sou hoje", iniciou seu post.
A vitória diante do Brasil no Maracanã, portanto, se tornou a última partida em Eliminatórias. Di María não escondeu que esperava um jogo menos polêmica e reprovou as brigas nas arquibancadas e a agressão da polícia aos torcedores argentinos
Agradecendo aos companheiros, treinadores, amigos e sua família, aproveitou para oficializar o adeus sem esconder estar passando por enorme aperto no coração por ter de tomar a difícil decisão
"A Copa América será a última vez que vestirei a camisa argentina, com toda dor na alma e sentindo um nó na garganta me despeço da coisa mais linda que aconteceu comigo na minha carreira, vestindo-a, suando e sentindo-a com todo o orgulho."

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