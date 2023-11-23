Confira onde assistir aos jogos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sexta-feira (24)
- Corinthians x Bahia
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 21h
Transmissão: Premiere
Sábado (25)
- Athletico-PR x Vasco
Local: Ligga Arena, Curitiba (antiga Arena da Baixada)
Horário: 19h30
Transmissão: Rede Furacão
- Fluminense x Coritiba
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 21h
Transmissão: SporTV e Premiere
Domingo (26)
- Botafogo x Santos
Local: Engenhão, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- Atlético-MG x Grêmio
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (MG e RS)
- São Paulo x Cuiabá
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Internacional x RB Bragantino
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Fortaleza x Palmeiras
Local: Castelão, Fortaleza
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- América-MG x Flamengo
Local: Parque do Sabiá, Uberlândia
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
Segunda-feira (27)
- Goiás x Cruzeiro
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 21h
Transmissão: Premiere