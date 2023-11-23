Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir aos jogos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
Programação

Confira onde assistir aos jogos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fique por dentro de datas, horários, locais e como assistir ao seu time do coração na reta final do campeonato mais cobiçado do país

Públicado em 

23 nov 2023 às 12:19
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, atual líder do Brasileirão
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, atual líder do Brasileirão Crédito: Cesar Greco

Sexta-feira (24)

  • Corinthians x Bahia
    Local:     Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere

Sábado (25)

  • Athletico-PR x Vasco
    Local:     Ligga Arena, Curitiba (antiga Arena da Baixada)
    Horário: 19h30
    Transmissão: Rede Furacão

  • Fluminense x Coritiba
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 21h
    Transmissão: SporTV e Premiere

Domingo (26)

  • Botafogo x Santos
    Local:     Engenhão, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Atlético-MG x Grêmio
    Local:     Arena MRV, Belo Horizonte
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (MG e RS)

  • São Paulo x Cuiabá
    Local:     Morumbi, São Paulo
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Internacional x RB Bragantino
    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Fortaleza x Palmeiras
    Local: Castelão, Fortaleza
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • América-MG x Flamengo
    Local: Parque do Sabiá, Uberlândia
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

Segunda-feira (27)

  • Goiás x Cruzeiro
    Local:     Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados