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Brasileirão

Em jogo de troca de faixas, Fluminense vence o São Paulo com gol de Cano

Clima amistoso ficou só nas homenagens. Em campo, clima hostil e partida muito disputada. No fim, melhor para o Tricolor Carioca
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 nov 2023 às 23:56

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 23:56

Cano garantiu mais uma vitória para o Fluminense
Cano garantiu mais uma vitória para o Fluminense Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense
Ganhar fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro é uma barreira intransponível para o São Paulo. Nesta quarta-feira (22), em jogo adiado da 32ª rodada do torneio nacional, o time de Dorival Junior, bastante desfalcado, teve de lidar com a expulsão de Gabriel Neves ainda no primeiro tempo e não suportou a eficácia de Germán Cano. O argentino marcou o gol da vitória do Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.
Com o resultado, o Fluminense fica na oitava colocação, com 50 pontos. O São Paulo, por sua vez, ocupa a 10ª posição, com 46. Restam quatro jogos para o término do Brasileirão, e o conjunto paulista ainda terá duas chances (diante de Bahia e Atlético-MG) para romper o tabu e vencer a primeira fora de casa

O Jogo

O clima amistoso arquitetado pela troca de faixas de campeão da Libertadores e da Copa do Brasil deu lugar a um jogo hostil logo nos primeiros minutos do duelo no Maracanã. O Fluminense gerou as melhores chances, mas o São Paulo ainda buscou equilibrar a partida.
Os desentendimentos dentro de campo, porém, ditaram o tom da partida. A arbitragem do mineiro André Luiz Skettino produziu diversas reclamações dos dois lados. Aos 28 minutos, uma entrada faltosa de Gabriel Neves sobre Thiago Santos provocou intervenção do VAR. Após consultar o monitor, o juiz decidiu expulsar o uruguaio.
Apesar da inferioridade numérica, o São Paulo sustentou o panorama e passou a explorar com mais velocidade os contragolpes cedidos pelo Fluminense. A equipe mandante ainda criou algumas chances de gol, mas nada que levasse Rafael a fazer grandes defesas na meta são-paulino.
Até mesmo após o fim do primeiro tempo, a irritação continuou predominando. Jogadores de Fluminense e São Paulo discutiram na saída de campo, e o técnico Dorival Junior foi tirar satisfação com a equipe de arbitragem. Ao todo, foram distribuídos oito cartões na etapa inicial, um recorde nesta edição do Campeonato Brasileiro.
Na volta do intervalo, Diniz tirou o zagueiro David Braz e colocou o atacante Lelê para projetar os donos da casa ao setor ofensivo, deixando sua equipe sem defensores de origem. O Fluminense precisou contar com a sorte para inaugurar o placar, aos 9 minutos. O argentino Germán Cano arriscou de fora da área, a bola desviou em Rafinha e se tornou indefensável para Rafael.
À frente no marcador, o Fluminense diminuiu a pressão e se sentiu mais à vontade. González quase marcou o segundo, mas parou no arqueiro são-paulino. Apesar da festa nas arquibancadas, em campo o choro de Samuel Xavier após sentir uma lesão no joelho causou consternação no banco de reservas. O lateral foi substituído e se torna dúvida para o Mundial de Clubes, cuja estreia carioca está programada para 18 de dezembro
Fluminense e São Paulo ficaram devendo futebol. Os visitantes, diante dos complicadores conhecidos antes mesmo de a bola rolar, não tiveram muito o que fazer senão apostar em brechas, que, quando apareceram, foram desperdiçadas. Já os comandados de Diniz poderiam mostrar mais, principalmente diante de uma superioridade numérica.
Nos minutos finais, o São Paulo se arriscou mais e trouxe preocupações para o Fluminense. A postura são-paulina gerou expectativas positivas, especialmente pela atuação de atletas pouco utilizados e oriundos das categorias de base, como Talles Costa, Talles Wander, Nathan e William Gomes. Apesar da vontade, não foi possível furar o bloqueio carioca e o placar se manteve.

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