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Decisão

Flamengo terá força máxima na final do Carioca contra o Nova Iguaçu

Primeiro jogo da decisão acontece neste sábado (30), às 17h, no Maracanã. Rubro-Negro é o favorito, mas a "Laranja Mecânica" quer surpreender

Publicado em 30 de Março de 2024 às 08:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mar 2024 às 08:00
Flamengo
O Flamengo conquistou o título da Taça Guanabara e agora mira o título do Carioca Crédito: Paula Reis / CRF
O Flamengo terá força máxima para enfrentar o Nova Iguaçu neste sábado (30), às 17h, no Maracanã, pela partida de ida da final do Campeonato Carioca. No treino desta sexta-feira (29), o técnico Tite contou com o retorno de Pulgar, recuperado de um desgaste muscular no quadríceps direito. As exceções são Gabigol, suspenso por tentativa de fraude em antidoping, e Gerson, em recuperação de uma hidronefrose renal.
A ausência de Gabigol não afeta os planos de Tite, que vem optando por Pedro como referência no setor ofensivo da equipe. A perda de Gerson já é um pouco mais sentida, mas o treinador já adaptou seu esquema tática sem o meia, que não é mais um desfalque recente.
Tite contou no treino desta sexta-feira com todos os jogadores que foram convocados na Data Fifa: Ayrton Lucas e Fabrício Bruno (Seleção Brasileira), além de Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai). O último, inclusive, perdeu a disputa com Ayrton Lucas e iniciará o duelo como opção no banco de reservas.
Com isso, a expectativa é que o Flamengo entre em campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.
Apesar do modelo ofensivo no papel, o Flamengo tem se destacado pela consistência defensiva, uma das marcas de Tite. O clube rubro-negro sofreu um único gol, justamente no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, na primeira fase.
O Flamengo tenta também voltar a conquistar o título Estadual, já que perdeu nos últimos dois anos para o Fluminense. O time rubro-negro é o maior campeão com 38 conquistas.

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