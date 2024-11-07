Fla ganha duas notícias positivas, e Atlético duas negativas antes da final

Flamengo e Atlético-MG jogaram pelo Brasileiro pela última vez antes de se enfrentarem na decisão da Copa do Brasil, marcada para domingo (10), e deixaram aos seus torcedores quatro notícias, duas cada um, bastante diferentes. Os cariocas venceram o Cruzeiro fora de casa por 1 a 0, enquanto os mineiros, também longe de seus domínios, foram derrotados pelo lanterna Atlético-GO pelo placar mínimo.

Flamengo e Atlético decidem a Copa do Brasil Crédito: Pedro Souza/Atlético

AS DUAS NOTÍCIAS BOAS DO FLA

Retorno ao G4. O 1 a 0 fez o rubro-negro, agora com 58 pontos, voltar ao top 4 da tabela. Na terça (5), o Inter havia superado o Criciúma e tomado o lugar dos cariocas com 56 o São Paulo também venceu seu duelo e chegou aos 54, encostando no Fla antes do fechamento da 32ª rodada.

Reservas em alta. Nomes como David Luiz (autor do gol), Fabrício Bruno e Alcaraz mostraram serviço ao técnico Filipe Luís com atuações sólidas contra o Cruzeiro. Os três não devem iniciar a final contra o Galo, mas surgem como opções em bom momento para o decorrer da partida.

AS DUAS NOTÍCIAS RUINS DO ATLÉTICO-MG

Pouca inspiração. Gabriel Milito viveu o outro lado da moeda em relação aos seus suplentes. O Galo, que atuou majoritariamente com reservas com exceção de Deyverson e Fausto Vera, indisponíveis para a Copa do Brasil, não conseguiu se sobressair diante do lanterna Atlético-GO e, de quebra, perdeu com gol nos acréscimos.

Alerta na tabela. O Atlético-MG estacionou nos 41 pontos e, no 10° lugar, ficou ainda mais distante da zona de classificação à Libertadores, já que o São Paulo bateu o Bahia e chegou aos 54 pontos. Em caso de derrota nas duas finais (Copa do Brasil e Libertadores), o time até verá o G6 virar G8, mas precisa ultrapassar adversários para sonhar novamente com a disputa do torneio continental.

QUEM LEVA?

Flamengo e Atlético-MG decidem o título da Copa do Brasil a partir das 16h (de Brasília) de domingo (10). O duelo ocorre na Arena MRV, e os cariocas venceram o duelo de ida por 3 a 1 dentro do Maracanã.