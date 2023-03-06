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Futebol

Firmino se aproxima de adeus ao Liverpool e é exaltado por Klopp e pela torcida

Reserva da equipe após anos como titular, Firmino saiu do banco de reservas para ser ovacionado pela torcida na goleada do Liverpool sobre o United neste domingo (5)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mar 2023 às 11:54

Publicado em 06 de Março de 2023 às 11:54

Roberto Firmino vive clima de despedida no clube inglês
Roberto Firmino vive clima de despedida no clube inglês Crédito: Redes Sociais
Após a imprensa britânica noticiar que Roberto Firmino decidiu deixar o Liverpool ao fim de seu contrato, no encerramento da atual temporada, o brasileiro marcou o sétimo gol da histórica goleada por 7 a 0 aplicada sobre o Manchester United e viveu um domingo mágico no Anfield. Atualmente reserva da equipe após anos como titular, saiu do banco de reservas para ser ovacionado pela torcida e exaltado pelo treinador Jürgen Klopp.
"Não foi uma decisão fácil para Bobby, ele é uma excelente pessoa", afirmou Klopp em entrevista ao canal Sky Sports. "A recepção que deram a ele foi completamente incrível, até me arrepiei. Eu acho que foi o gol que o estádio inteiro mais desejou que fosse marcado", completou.
O atacante brasileiro também recebeu o carinho de companheiros, como o zagueiro Virgil Van Dijk, que falou sobre o quanto o considera importante para a história do Liverpool. Firmino chegou ao clube de Anfield em 2015, após ser adquirido junto ao Hoffenheim, e foi campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês, da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra.
"Não há como negar o quanto ele é importante para o sucesso que tivemos. Como ser humano, é um excelente cara. Obviamente, desejo o melhor para eles ao fim da temporada. Por enquanto, ainda temos objetivos para alcançar, ele sabe disso e quer ter certeza que nós os atingiremos. Ele foi tão influente e nós definitivamente devemos lembrar dele com uma das lendas do clube", comentou o defensor holandês.
Apesar do tom de despedida já adotado pela torcida e pelos colegas, Roberto Firmino ainda não se pronunciou sobre o fim do ciclo no clube inglês. Aos 31 anos, ele ainda deve encontrar boas opções no mercado europeu, mas não há especulações sobre seu futuro.

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