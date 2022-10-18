Festival em Cariacica terá telões para transmitir final da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians disputam o título da Copa do Brasil nesta quarta-feira (19), às 21h45, e os torcedores capixabas terão a oportunidade de assistir à partida no Festival Cultural e Turístico Sabor & Arte em Cariacica. O evento montará quatro telões para receber rubro-negros e corintianos que quiserem confraternizar enquanto assistem a grande final.
Antes da bola rolar, os espectadores poderão curtir shows de samba, e aproveitar a praça de alimentação, que estará aberta durante todo o jogo. Além disso, haverão brincadeiras para a criançada se divertir, e sorteio de alguns brindes. Tudo isso com cobertura televisiva da TV Gazeta, que fará entradas ao vivo durante os intervalos comerciais das novelas.
Os dois clubes com as maiores torcidas do Brasil se enfrentam pela segunda partida da decisão da Copa do Brasil, no Maracanã. O primeiro duelo entre as equipes aconteceu na última quarta (12), em São Paulo, e terminou em 0x0. Quem vencer de Flamengo e Corinthians fica com título. Em caso de empate, a decisão irá para as penalidades máximas.
EVENTO
FLAMENGO X CORINTHIANS
- Local: Em frente à Prefeitura de Cariacica, Alto Lage.
- Horário (jogo): 21h45.
- Realização: Festival Cultural e Turístico Sabor & Arte e Rede Gazeta.