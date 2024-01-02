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Everton Ribeiro aceita proposta do Bahia e deixa o Flamengo

Jogador de 34 anos teve o contrato encerrado com o Rubro-Negro no dia 31 de dezembro de 2023 e não aceitou proposta de renovação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2024 às 16:20

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 16:20

Everton Ribeiro se despede do Flamengo após passagem multicampeã e marcada por idolatria
Everton Ribeiro se despede do Flamengo após passagem multicampeã e marcada por idolatria Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Fim da novela. Segundo o GE, Everton Ribeiro aceitou a proposta do Bahia e será o novo jogador do Tricolor de Aço. O jogador de 34 anos chega ao clube após uma passagem de seis anos no Flamengo, onde foi titular e ídolo, conquistando títulos importantes como Libertadores (2x), Campeonato Brasileiro (2x) e Copa do Brasil. 
O contrato do meia com o Rubro-Negro chegou ao fim no último dia 31 de dezembro de 2023. O clube e o jogador tentaram costurar uma renovação que acabou não tendo sucesso. Everton aceitou manter o salário, mas pediu um contrato de 2 anos. Já o Flamengo ofereceu apenas mais um ano, sem possibilidade de renovação por metas atingidas. 
Com o contrato encerrado no clube carioca, o caminho para o Bahia estava livre, que ofereceu um aumento de 30% no salário atual do atleta e duração de dois anos, além de um projeto esportivo que agradou o jogador. Na equipe baiana, Ribeiro vai reencontrar Rogério Ceni, treinador que conquistou com ele o título brasileiro de 2020 e da Supercopa do Brasil em 2021. 
Na temporada de 2023, o meia iniciou como titular da equipe, mas perdeu a posição ao longo do ano. Foram 62 partidas, marcando três gols e distribuindo sete assistências. 

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