Everton Ribeiro aceita proposta do Bahia e deixa o Flamengo

Everton Ribeiro se despede do Flamengo após passagem multicampeã e marcada por idolatria Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Fim da novela. Segundo o GE , Everton Ribeiro aceitou a proposta do Bahia e será o novo jogador do Tricolor de Aço. O jogador de 34 anos chega ao clube após uma passagem de seis anos no Flamengo, onde foi titular e ídolo, conquistando títulos importantes como Libertadores (2x), Campeonato Brasileiro (2x) e Copa do Brasil.

O contrato do meia com o Rubro-Negro chegou ao fim no último dia 31 de dezembro de 2023. O clube e o jogador tentaram costurar uma renovação que acabou não tendo sucesso. Everton aceitou manter o salário, mas pediu um contrato de 2 anos. Já o Flamengo ofereceu apenas mais um ano, sem possibilidade de renovação por metas atingidas.

Com o contrato encerrado no clube carioca, o caminho para o Bahia estava livre, que ofereceu um aumento de 30% no salário atual do atleta e duração de dois anos, além de um projeto esportivo que agradou o jogador. Na equipe baiana, Ribeiro vai reencontrar Rogério Ceni, treinador que conquistou com ele o título brasileiro de 2020 e da Supercopa do Brasil em 2021.