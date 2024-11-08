ES terá time no Mundial de Clubes de futebol amador; veja como participar

Mundialito é uma competição que acontece há 30 anos Crédito: Reprodução

O Mundialito é considerado um dos maiores e mais importantes entre as competições de base do planeta, sendo realizado há mais de 30 anos. Em média, são reunidas 350 das melhores equipes e escolas de futebol de 50 países, e mais de oito mil atletas todos os anos, e inúmeros craques da bola mundialmente reconhecidos já participaram do torneio.

Pela primeira vez o Espírito Santo terá um representante no campeonato. A FAP Eventos Esportivos, com a escola Zico 10 Vitória, realizarão uma seletiva em todo o estado para formar as equipes que disputarão a competição. Meninos e meninas de 8 a 14 anos poderão participar das seletivas, que acontecerão nos meses de novembro e dezembro.

Após o fim das seletivas, no dia 6 de janeiro se dará início à pré-temporada e aos treinamentos com os atletas que forem selecionados. Este processo se estenderá até o dia do embarque para a Espanha. A expectativa é de que 100 jogadores realizem o sonho de disputar o torneio internacional, que acontecerá entre os dias 12 de abril e 20 de abril, na Catalunha, Espanha.

Como se inscrever para as seletivas

Aos jovens atletas capixabas que desejam se inscrever e participar das seletivas, bastam entrar em contato pelo:

Instagram da FAP Eventos Esportivos: @fapeventosesportivos;

da FAP Eventos Esportivos: @fapeventosesportivos; Whatsapp da FAP Eventos Esportivos: (27) 99687-0870;

da FAP Eventos Esportivos: (27) 99687-0870; E-mail da FAP Eventos Esportivos: [email protected] ;

da FAP Eventos Esportivos: [email protected] ; Instagram da Escola Zico 10 - Vitória: @zico10vitoria .



"Nós vamos fazer a seletiva agora nos dois últimos meses do ano, e nós vamos representar o estado do Espírito Santo todo. Então, com certeza, nós vamos dar oportunidade a todas as cidades e municípios do estado", disse Eliton Perini, representante da FAP.



Sobre a competição

O torneio é sempre realizado durante a Semana Santa, sendo que, em 2025, a 31ª edição do Mundialito acontecerá entre os dias 12/04/2025 e 20/04/2025, na cidade de Cambrils, distrito de Tarragona na Catalunya. Desta vez, o maior torneio de futebol infantil do mundo terá novidades, sendo realizadas disputas nos formatos fut-7 e fut-11, nas modalidades masculino e feminina, para categorias entre 8 e 14 anos. A competição, em sua fase inicial, será disputada no formato de grupos, após o que de acordo com a classificação obtida, as equipes classificadas são direcionadas para disputar as finais das séries ouro, prata e bronze.