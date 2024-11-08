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Na Espanha

ES terá time no Mundial de Clubes de futebol amador; veja como participar

A FAP Eventos Esportivos junto com a Escola Zico 10 Vitória representarão o Espírito Santo no Mundialito, em 2025

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 14:24

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

08 nov 2024 às 14:24
Mundialito é uma competição que acontece há 30 anos
Mundialito é uma competição que acontece há 30 anos Crédito: Reprodução
O Mundialito é considerado um dos maiores e mais importantes entre as competições de base do planeta, sendo realizado há mais de 30 anos. Em média, são reunidas 350 das melhores equipes e escolas de futebol de 50 países, e mais de oito mil atletas todos os anos, e inúmeros craques da bola mundialmente reconhecidos já participaram do torneio. 
Pela primeira vez o Espírito Santo terá um representante no campeonato. A FAP Eventos Esportivos, com a escola Zico 10 Vitória, realizarão uma seletiva em todo o estado para formar as equipes que disputarão a competição. Meninos e meninas de 8 a 14 anos poderão participar das seletivas, que acontecerão nos meses de novembro e dezembro.
Após o fim das seletivas, no dia 6 de janeiro se dará início à pré-temporada e aos treinamentos com os atletas que forem selecionados. Este processo se estenderá até o dia do embarque para a Espanha. A expectativa é de que 100 jogadores realizem o sonho de disputar o torneio internacional, que acontecerá entre os dias 12 de abril e 20 de abril, na Catalunha, Espanha.

Como se inscrever para as seletivas

Aos jovens atletas capixabas que desejam se inscrever e participar das seletivas, bastam entrar em contato pelo:
"Nós vamos fazer a seletiva agora nos dois últimos meses do ano, e nós vamos representar o estado do Espírito Santo todo. Então, com certeza, nós vamos dar oportunidade a todas as cidades e municípios do estado", disse Eliton Perini, representante da FAP. 

Sobre a competição

O torneio é sempre realizado durante a Semana Santa, sendo que, em 2025, a 31ª edição do Mundialito acontecerá entre os dias 12/04/2025 e 20/04/2025, na cidade de Cambrils, distrito de Tarragona na Catalunya. Desta vez, o maior torneio de futebol infantil do mundo terá novidades, sendo realizadas disputas nos formatos fut-7 e fut-11, nas modalidades masculino e feminina, para categorias entre 8 e 14 anos. A competição, em sua fase inicial, será disputada no formato de grupos, após o que de acordo com a classificação obtida, as equipes classificadas são direcionadas para disputar as finais das séries ouro, prata e bronze.
O Mundialito tornou-se um fenômeno sócio-esportivo, sendo o maior torneio das futuras estrelas internacionais do futebol. De acordo com os registos, existem mais de 1000 jogadores profissionais de futebol que jogaram no Mundialito quando eram jovens. 35/40% dos jogadores que participaram da Copa do Mundo FIFA 2020, no Qatar, disputaram o Mundialito. Vinicius Jr, por exemplo, disputou o torneio pelo União FC, em 2012.

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